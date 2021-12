Pripravíme návrh, ktorý bude garantovať to, čo požaduje memorandum, poznamenal Lengvarský

BANSKÁ BYSTRICA – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripraví legislatívny návrh, ktorý naplní požiadavky signatárov memoranda za lepšie zdravotníctvo. Po rokovaní s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Požiadavky sú legitímne. Dohodli sme sa na tom, že pripravíme legislatívny návrh, ktorý by garantoval, čo memorandum požaduje. Zhodli sme sa v podstate na všetkých bodoch memoranda,“ povedal Lengvarský. Legislatívny návrh by mal byť pripravený v najbližších dňoch, so signatármi memoranda o ňom plánujú rokovať opäť budúci týždeň.

"Návrh má byť zameraný na garancie, že reforma zdravotníctva nezasiahne a nezníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti ľudí na Slovensku. Bude garantovať to, že keď bude dochádzať k zmenám v nemocniciach, bude zabezpečené to, že ambulantný sektor už bude pri živote a bude schopný liečiť pacientov,“ vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Rokovanie s rezortom zdravotníctva sa týkalo len ambulantného sektora

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský poznamenal, že piatkové rokovanie s rezortom zdravotníctva sa týkalo len ambulantného sektora. „My máme veľké výhrady k reforme, aj čo sa týka nemocníc. K týmto našim výhradám doteraz nebolo žiadne stanovisko,“ dodal Visolajský.

Memorandum za lepšie zdravotníctvo podpísali predstavitelia vedenia Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, predseda LOZ Peter Visolajský, primátori Brezna, Jelšavy, Revúcej, Zvolena a zástupcovia lekárov. Spoločne žiadajú zastavenie a dopracovanie návrhu reformy nemocníc.

Memorandum požaduje garanciu, že sa optimalizácia nemocničnej siete uskutoční súčasne s revitalizáciou ambulantnej sféry. Signatári žiadajú vznik súboru návrhov vyhlášok a zjednodušenia zákonov v oblasti vzdelávania, administratívnej záťaže a cenníkov. Zhodujú sa aj na potrebe plánu realizácie organizovaného prísunu a vzdelávania lekárov z tretích krajín či podpore lekárskych fakúlt a vytvorení motivačného systému.

Reforma zoznamu kategorizovaných liekov

Signatári trvajú aj na obnovení vzdelávania v ambulanciách prvého kontaktu a špeciálnej ambulantnej starostlivosti s adekvátnym odmeňovaním lekárov, ktorí vzdelávanie vykonávajú. Požiadavkou je tiež reforma zoznamu kategorizovaných liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a indikačných obmedzení tak, aby pacient nemusel kvôli receptom putovať po ambulanciách.

O reforme nemocníc by mal parlament rokovať na aktuálnej schôdzi v druhom čítaní. Podporu jej v prípade zapracovania požiadaviek memoranda za lepšie nemocnice vyslovil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Reforma hovorí o fungovaní nemocníc na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.