Ďalšia prestrelka medzi Sulíkom a Matovičom: Drsné slová šéfa SaS! Bonusom dehonestujeme vakcínu

Motivácia seniorov na očkovanie posilňujúcou dávkou 500-eurovými poukážkami robí z vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nepredajný tovar, ktorý potrebuje veľmi silnú podporu, aby sme ho dostali k ľudom, uviedol po rokovaní Richard Sulík. Podľa Igora Matoviča šéf SaS nepochopil problematiku poukazov.

500-eurovým bonusom dehonestujeme vakcínu

Sulík po rokovaní vlády vymenoval viacero argumentov prečo nie sú očkovacie poukážky v hodnote 500 eur pre seniorov dobrý nápad. Strana sa podľa neho pri hlasovaní v parlamente o tejto podpore zdrží alebo bude proti návrhu. Na vláde tento bonus ministri z SaS nepodporili. "Prvý a hlavný dôvod je, že takýmto krokom dehonestujeme a devalvujeme samotnú vakcínu. Ľudia by sa mali očkovať preto, lebo chcú prežiť, lebo nechcú skončiť v nemocnici, lebo nechcú zomrieť," povedal Sulík.

Plne chápe, že časť ľudí to tak nevidí a majú strach z vakcíny. "Pokiaľ im ten strach nedokážeme zobrať alebo im pomôcť prekonať odpor, tak v slobodnej spoločnosti takéto niečo musíme rešpektovať. Potom sa môžeme baviť o rôznych kompenzáciách a náhradách," povedal na úvod.

Podľa šéf SaS sa 400 miliónov použije zbytočne

Šéf SaS sa tiež obáva, aby poukážky nevyužívali odporcovia očkovania na podplácanie lekárov, ktorí by ich mohli zapísať do systému ako zaočkovaných a vakcínu pritom nepoužiť. Sulík je presvedčený, že problém by v prípade schválenia poukážok bol aj s nastavením funkčného systému a očakáva tiež konflikt s Európskou úniou. Tá totiž pre obmedzenú platnosť iba na územie Slovenska napadla aj rekreačné poukazy zavedené bývalo vládou.

Z predpokladaných 500 miliónov eur, ktoré toto opatrenie má podľa rezortu financií stáť, sa podľa Sulíka 400 miliónov použije zbytočne. Viac ako 850-tisíc ľudí nad 60 rokov je totiž už zaočkovaných, a tí si budú poukazy nárokovať ako prví. Predpokladané náklady sú pritom v rovnakej výške, akú spolu zaplatia za rok na dani z príjmu všetky slovenské podniky okrem 5000 najväčších platiteľov dane.

Sulík nepochopil problematiku

Igor Matovič reagoval na kritiku Richarda Sulíka. Podľa neho Sulík nepochopil problematiku, lebo je diametrálny rozdiel v poukazoch, ktoré navrhoval Andrej Danko a tým, čo navrhuje on teraz. Matovič chce s praktickými riešeniami vyplácania poukážok počkať, kým budú definitívne schválené. "Verím, že ich budeme môcť vyplácať od marca," povedal s tým, že celý proces sa bude snažiť čo najviac urýchliť.

Teraz máme čas zostaviť systém poukážok tak, aby v ňom neboli chyby

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila 500-eurové poukážky pre seniorov ako motiváciu k očkovaniu. Návrh zatiaľ neobsahuje zoznam prevádzok, kde tieto peniaze budú môcť seniori minúť ani presné technologické riešenie. Vláda tak má dodatočný časový priestor na to, aby návrh pripravila tak, aby neobsahoval vôbec žiadne chyby.

Matovič to vníma ako priestor na to, aby sa veľmi podrobne a detailne dohodlo, akým spôsobom bude celý proces s poukážkami fungovať. Cieľom však je, aby každý, kto do konca roka dovŕši 60 rokov, sa zaregistroval na očkovanie do Vianoc. Podrobnosti sa budú podľa Matovičových slov možno spresňovať aj v parlamente. "Aby sa náhodou nestalo, že nám niekto cez to sito prepadne," poznamenal minister. Seniori, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou vakcíny, získavajú nárok na poukaz automaticky.

Viac ako život dôchodcu je veto a politikárčenie, myslí si Matovič

Snahy by nemalo podľa jeho slov zmariť ani nízke tempo očkovania, od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) má Matovič sľúbené, že dokáže zorganizovať zaočkovanie 50-tisíc dávkami denne. Dôležité je podľa Matoviča v súčasnosti schváliť zákon, a aby ho následne odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová svojim podpisom. "Potom my môžeme na tom legitímne začať pracovať," poznamenal minister.

Čo sa týka schválenia zákona v parlamente, Matovič je pesimistický. "Obávam sa, že viac ako život dôchodcu je veto a politikárčenie," uzavrel s tým, že ak poslanci nepodporia jeho zákon, vníma to tak, že im nezáleží na živote dôchodcov.