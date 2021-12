Saskár Foltin sa pustil do Matoviča pre poukážky: Fraška a populizmus! Navrhuje ho za ministra mágie

BRATISLAVA - Ďalšia vojna v koalícii? Po rokovaní vlády, na ktorom ministri za koaličnú SaS nehlasovali za nápad ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o motivačných poukážkach pre seniorov, sa strhla ďalšia hádka medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Teraz sa do celej veci zapojil aj ďalší saskár Roman Foltin. Ten hovorí o bezbrehom populizme.

Celé sa to začalo pred pár dňami, kedy Igor Matovič spolu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) predstúpil pred ľudí a novinárov s "ponukou, ktorá sa neodmieta". Spolu so svojim koaličným kolegom navrhovali 500-eurové poukážky pre seniorov, ktoré by mohli využiť v hotelierstve, službách, gastrosektore a podobne ako motiváciu na očkovanie. Na tento plán pritom Matovič ako financmajster vyčlenil 500 miliónov eur.

Archívne VIDEO Poslanci schválili, aby bol Matovičov návrh prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní

Návrh dvoch ústavných činiteľov v stredu schválila vláda a dnes, v piatok by sa o návrhu malo hlasovať. SaS ako jedna z koaličných strán už dopredu avizovala, že návrh nepodporí a ani opozícia. Je teda otázne, či sa koalícii podarí návrh schváliť. V piatok však schválili, že o ňom budú rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Počas vlády však došlo opäť k hádke medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ktorí si posielali odkazy pred rokovaním. Ani jeden z ministrom za SaS tento návrh nepodporili a samotný Sulík hovoril o dehonestovaní vakcíny. Teraz sa k celej veci pridal aj poslanec parlamentu za Sulíkovcov Roman Foltin. Ten Matoviča za tento, aj predchádzajú nápady vo veľkom kritizuje. Konštatoval, že Matovič by so svojii nápadmi nemal byť ministrom financií, ale mágie.

"Nápady, s ktorými chodí Igor Matovič do parlamentu, považujem za absolútnu frašku a bezbrehý populizmus. Najskôr išlo o 300-eurovú odmenu, potom už 500-eur a včera prihodil ešte o stovku viac. Takto sa nemôže správať zodpovedný minister financií," upozornil Foltin. Podľa jeho slov Matovič pokračuje v rozklade nielen verejných financií, ale aj obrazu, ako by mal vyzerať zodpovedný minister financií.

Poukázal na to, že sestričky a iný zdravotný personál, ktoré sa v nemocniciach starajú o pacientov a v súčasnosti sú bariérou v boji s koronavírusom, sú dlhodobo finančne podhodnotené. "S odstupom času si stále viac myslím, že Igor Matovič mal radšej dostať požadované ministerstvo boja proti korupcie. Napáchal by určite menej škôd, ako to, čo predvádza teraz. Som pripravený aj na urážky a slová typu, že máme ísť kopať hroby. Verím však, že tento populistický návrh Igorovi Matovičovi aj vďaka SaS neprejde," uzavrel Foltin.