Zatváranie škôl rozdúchalo vášne: Gröhling je proti, tvrdý odkaz Mikasa! Odborníkov máme počúvať, nie spochybňovať

Zdá sa, že zatváranie škôl rozdúchava vášne medzi ministrom školstva a odborníkomi. Kým Branislav Gröhling je proti zatváraniu škôl, regionálne úrady ich začínajú v okresoch pomaly zatvárať. Nejde o plošné zatváranie škôl, no v praxi to tak nakoniec môže dopadnúť napriek tomu, že šéf školstva už avizoval skoršie prázdniny.

ÚVZ SR informoval, že k plošnému zatváraniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti doteraz pristúpili regionálne úrady verejného zdravotníctva v Rožňave, Vranove nad Topľou, Lučenci, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Trnave, Rimavskej Sobote, Senici, Galante, Čadci, Bratislave a Prievidzi.

Gröhling dnes na vládne rázne bránil

Iniciatíva Dajme deťom hlas sa dokonca plánuje obrátiť na Generálnu prokuratúru. K situácii sa vyjadril aj hlavný hygienik Ján Mikas, podľa ktorého je prechod na dištančnú formu vzdelávania dôležitý nástroj. Podľa ministra školstva však cieľom nie je to, aby deti nechodili do školy, pretože to pandémiu nevyrieši. "Cieľom je dať sa zaočkovať," uviedol.

Síce sa teší, že regionálne úrady verejného zdravotníctva zatvárajú školy, no mrzí ho, že to robia celoplošne a v celých okresoch. "Naozaj sú to aj školy, kde v minulých týždňoch nebol nikto pozitívny a sú to veľké školy, ktoré sa teraz zatvárajú. Je mi to veľmi ľúto," uviedol. Regionálne úrady zavreli už výučbu v 11 okresoch. Gröhling očakáva, že v najbližších dňoch pribudne päť až sedem ďalších okresov. Aktuálne zavreli aj viaceré školy v Bratislave. "Uvidíme, na akom čísle skončíme," povedal minister.

Zatvorili školy, kde nemali nikoho pozitívneho

Regionálnych hygienikov kritizuje za plošné zatváranie škôl v celom okrese. "Zatvorili školy, kde mesiac nemali pozitívneho," povedal. "Bohužiaľ, prevzali to RÚVZ. Boli by sme radi, keby to bolo robené stále individuálne," uviedol šéf rezortu školstva. Minister pripomenul, že odmietol celoplošne zavrieť školy. Dodal, že budú kontaktovať RÚVZ, pretože bolo prerušené vyučovanie aj pri zdravotníckych školách. Podľa slov ministra to spôsobilo problémy niektorým nemocniciam, pretože títo žiaci v nich vypomáhali. "Momentálne teraz, keď sú na dištančnom vzdelávaní, tak nemôžu vstúpiť do nemocníc," vysvetlil.

Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 80 percent žiakov, dištančným spôsobom 20 percent školákov. "Momentálne evidujeme 1,7 percenta žiakov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 (13 500 žiakov) a 3,4 percenta zamestnancov (4300)," povedal minister školstva s tým, že tieto dáta overujú u ministerstva zdravotníctva. Poznamenal, že urobených bolo 440-tisíc samotestov v priebehu jedného týždňa.

Slovensko je v tomto európsky unikát

Podľa Gröhlinga sa rozprávalo o tom, že školy sa budú zatvárať ako posledné, no na tento sľub sa akosi zabudlo. "Slovensko je v tomto unikát, lebo máme tu aj politikov, ktorí vyzývajú na zatvorenie škôl. To je vyslovene európsky unikát, keď toto robíme. Zatvorené školy navyriešia pandémiu, pandémiu nám vyrieši očkovanie a tomu by sme sa mali venovať," zdôraznil minister.

"Stále budem opakovať, poďme riešiť problém. Problémom nie je zatváranie škôl a ani nám to ten problém nevyrieši. Poďme sa reálne venovať očkovaniu, pretože to nám spôsobuje ten problém. Ja budem donekonečna obhajovať každé jedno dieťa, ktoré chodí do školy a my im takýmto nezodpovedným prístupom zabránime tomu, aby chodili do školy. Poďme riešiť dospelých a poďme riešiť tých, ktorí nie sú zaočkovaní," uviedol.

Prechod na dištančnú formu vzdelávania je dôležitý nástroj

K situácii sa vyjadril aj hlavný hygienik Ján Mikas. V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, je podľa neho prechod na dištančnú formu vzdelávania veľmi dôležitým nástrojom. "Na tomto sa zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom zdravotníctve – vrátane odborného konzília," napísal v stanovisku.

"Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde nie je problém s nákazou. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade covidu zatiaľ neexistujú," skonštatoval Mikas.

Regionálne rady nezatvárajú len tak od boku

Zdôraznil, že rozumieme snahe ministra školstva udržať prezenčné vzdelávanie na Slovensku čo najdlhšie. "Aj my si uvedomujeme dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. Deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, avšak, bohužiaľ, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu tohto ochorenia na členov spoločnej domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej," ozrejmil.

VIDEO Regionálna hygienička vo Vranove nad Topľou Ľudmila Rosiarová o zatvorení škôl

Pri viac ako 3400 hospitalizovaných pacientoch však musia využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby šírenie ochorenia spomalili, a to okamžite. Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. "Nerobia to „len tak od boku“. Ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva a tieto kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami," vysvetlil Mikas.

Zo zlej situácie sa dostaneme vtedy, ak budeme odborníkov počúvať a nie ich spochybňovať

Situácia je zlá. Najskôr sa z nej podľa Mikasa dostaneme vtedy, ak budeme počúvať odborníkov a rešpektovať ich rozhodnutia namiesto toho, aby sme ich spochybňovali. "Akékoľvek spochybňovanie odborných názorov a rozhodnutí jednotlivých RÚVZ naprieč politickým spektrom len znižuje vážnosť a autoritu orgánov verejného zdravotníctva v očiach verejnosti a v konečnom dôsledku znižuje aj účinnosť a rešpektovanie opatrení," zdôraznil.

Epidemiologická situácia sa nedá posúdiť na základe jedného faktoru a nedá sa zhrnúť do jedného čísla. Pri svojich rozhodnutiach sledujú dynamiku ochorenia v populácii, veľkosť a rozsah ohnísk nákazy, lokality, odkiaľ deti dochádzajú. "Rovnako preplnenosť nemocníc, incidenciu, počet hospitalizácií detí a podiel nakazených podľa vekových štruktúr. Sledujeme vek a riziko exponovaných učiteľov, mieru zaočkovanosti na školách ako aj v regióne a mnoho ďalších faktorov," dodal.

Iniciatíva sa pre zatváranie škôl obráti na Generálnu prokuratúru

Iniciatíva Dajme deťom hlas sa pre zatváranie stredných škôl a druhých stupňov základných škôl zo strany regionálnych úradov obráti na Generálnu prokuratúru SR. Žiada o preskúmanie spôsobu, akým sú školy zatvárané, a tiež jednotlivých vyhlášok, na základe ktorých sa tak deje. Za iniciatívu o tom informovala Andrea Hajdúchová.

Tvrdí, že zdôvodnenia plošného postupu voči všetkým školám v mestách a obciach okresu nie sú verejne dostupné. "Z vyhlášok tiež nie je známa doba obmedzenia prezenčného vyučovania ani ciele, ktoré treba dosiahnuť, aby sa školy opäť otvorili. Týmto plošným rozhodnutím sú zatvárané aj školy, ktoré nemajú aktuálne žiadnu triedu v karanténe a majú takmer všetkých pedagógov plne zaočkovaných," uviedla Hajdúchová.

Plošný postup obchádza rozhodnutia vlády

Iniciatíva tiež poukázala, že sa neprihliada na to, či majú všetky deti dostupnú dištančnú formu vzdelávania. Tú však nepovažuje za primeranú náhradu prezenčnej výučby. Nepáči sa jej ani to, že sa rušia doučovania, ktoré mali deťom pomôcť dohnať predošlé straty vo vzdelávaní. Taktiež pripomenula, že sa nezohľadnil ani vek povinnej školskej dochádzky.

V iniciatíve si uvedomujú právo regionálnych hygienikov obmedziť či uzavrieť prevádzky, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb vrátane škôl. Myslia si však, že ani táto kompetencia nesmie viesť k zľavovaniu nárokov na riadne odôvodnené a primerané obmedzovanie základných a Ústavou SR garantovaných práv, akými sú právo na vzdelávanie a právo na prípravu na povolanie.

"Takýto plošný postup zároveň vyvoláva dojem obchádzania rozhodnutia vlády SR, ktorá rozhodla, že školy sa nebudú plošne zatvárať, ale budú sa riadiť školským semaforom, ktorý je od pondelka ešte prísnejší. V záujme zachovania dôvery v inštitúcie, ktorá je dnes veľmi narušená, je nevyhnutné, aby úrady postupovali odborne, transparentne a ich konanie nevzbudzovalo dojem svojvoľnosti," doplnila Hajdúchová.

GP zatiaľ neeviduje podnet

Iniciatíva požiadala RÚVZ o presné podklady, ktoré viedli k plošnému zatvoreniu všetkých škôl v okrese. Z dostupných dát o vekových skupinách pozitívnych v jednotlivých okresoch podľa nej vyplýva, že v niektorých okresoch je vekovo špecifická chorobnosť vo vekových skupinách, ktoré prechádzajú na dištančné vzdelávanie, dokonca nižšia, prípadne porovnateľná so skupinami, ktoré sa ďalej učia prezenčne.

"Obraciame sa aj na Generálnu prokuratúru SR, aby preverila, či je takýto postup, spôsob a forma obmedzovania práva na vzdelávanie a práva na prípravu na povolanie v súlade s Ústavou SR a zákonmi a preskúmala aj spôsob rozhodovania," uzavrela. "Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zatiaľ spomínaný podnet neeviduje," reagoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.