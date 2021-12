Tvrdá kritika matematika Kollára pre zatvorenie škôl: Nelogické! Gröhling hovorí o necitlivom prístupe

Od pondelka 6. decembra prechádzajú všetky školy v Bratislavskom kraji od druhého stupňa na dištančný spôsob výučby – teda 2. stupeň základných škôl a všetky stredné školy a konzervatóriá. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situácia a preto sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol pre tento nepopulárny krok. Mnohí tento krok kritizujú, predsa len, Bratislava má najvyššiu zaočkovanosť v rámci celého Slovenska. Kritiku nad týmto krokom zniesol aj matematik Richard Kollár.

A práve z dôvodu, že mnohí žiaci či učitelia boli zodpovední a zaočkovať sa dali, prípadne už majú imunitu v podobe prekonania nákazy. Podľa Kollára sa totiž zatvárajú všetky školy plošne a nekompromisne. „Zachraňujeme predsa životy! V mnohých krajinách zostali otvorené školy aj počas tvrdých lockdownov. Ako som čítal v jednej z diskusií, Slovensko je asi jediná krajina na svete, kde nemôže ísť do školy úplne alebo takmer úplne zaočkovaná trieda, ale do práce môžu chodiť nezaočkovaní ľudia bez prekonaného ochorenia s týždňovým antigénovým testom akéhokoľvek typu. Priority first!“ uviedol uštipačne Kollár.

Budúcnosť Slovenska? Zlá!

Matematik poukázal na to, že deti sú v čase pandémie najmenej ohrozené ťažkým priebehom, pretože majú menej kontaktov mimo školu, ako dospelí. Okrem toho bolo viacerými štúdiami potvrdené aj to, že deti majú len v raritných prípadoch ťažký priebeh ochorenia, po ktorom by museli skončiť v nemocnici. Naopak, u dospelých toto riziko existuje v oveľa väčšej miere. „Asi neexistuje lepšie svedectvo o tom, aké hodnoty Slovensko dlhodobo zdieľa, a ani o tom, aká bude jeho budúcnosť. Bude presne taká. Presne. Vystihli ste to vo vašej nadávke,“ konštatoval Kollár s tým, že aktuálnu situáciu a pandemickú vlnu nezvládame.

Ako následne dodal, dlhodobo tvrdí, že najhoršie rozhodnutia robia politici pod tlakom a narýchlo. „A tak sme len za pár posledných dní videli trojdňový COVID automat, následne vyhlásenie šalátu (akože lockdown), zatváranie škôl hygienikmi na podnet zhora napriek neposlušnému ministrovi, dokonca v rozpore s odporúčaním konzília, či 500 eurové dôkladne otestované bonusy, atď. Slovensko 2020-2024. A čo bude potom? Asi ešte horšie,“ uzavrel.

Nezmyselné kroky

Na slová matematika reagoval aj samotný minister školstva. Ten už niekoľko dní kritizuje kroky regionálnych hygienikov, ktorí masívne zatvárajú školy. Podľa jeho slov všetky štáty v Európskej únii pochopili, že každý deň v škole sa ráta, pričom dané krajiny zohľadnili správy UNICEF a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie či skúsenosti z uplynulých vĺn. „Na Slovensku sa ale posledné dni ignoruje domáca aj zahraničná skúsenosť, všetky dohody a fakty. Opäť namiesto dospelých, ktorí sú problémom pandémie, sa riešia deti, ktoré majú dospelých zase zachraňovať. Posledné rozhodnutia RÚVZ idú proti pravidlám, ktoré sa nastavili. Ignorujú stav na jednotlivých školách a v prípade Bratislavského kraja ešte aj úplne popierajú zaočkovanosť a stav epidémie v okrese,“ napísal Gröhling.

Poukázal na to, že regionálni hygienici pozatvárali vo viacerých okresoch plošne všetky školy, dokonca aj také, kde bolo 0 tried v karanténe a presunuli ich na online vyučovanie bez toho, aby predtým posúdili stav na škole. Konštatuje, že v prípade, aby to tak spravili, tak by jednoducho identifikovali školy, kde je epidemická situácia zlá a také, kde je stabilná alebo dobrá. Dodal, že Bratislavský kraj je najzaočkovanejší zo všetkých a 7-dňová incidencia tu klesá. Napriek tomu sa starší žiaci nemôžu vzdelávať prezenčne.

Nahnevaný Gröhling

„Fakt, že sa takto necitlivo pristupuje k vzdelaniu mladých ľudí, je žalostný. V mnohých krajinách aj v tvrdom lockdowne ostali školy otvorené. U nás máme mäkký lockdown, kde dospelí nezaočkovaní majú kvantum výnimiek a môžu ísť do práce so 7-dňovým Ag testom. Ale doma zrazu ostávajú žiaci rozhodnutím RÚVZ,“ hnevá sa Gröhling, ktorý aj vytasil štatistiky – v Bratislavskom kraji je zaočkovaných 62 percent populácie nad 12 rokov, celková zaočkovanosť je na úrovni 64 percent a 77 percent pedagógov má v sebe vakcínu. Hlavné mesto má dvoch žolíkov, Senec, Malacky a Pezinok po jednom. Ani to podľa Gröhlinga nezavážilo v rozhodovaní hygienikov.

„Matematik Richard Kollár upozornil, že v tomto kraji už máme aj plne imunizované triedy - nielen plne očkované, ale aj kombináciu očkovania a prekonania. Všetko toto – zaočkovanosť tried, mladých, starších, učiteľov, stav v kraji, stav na danej škole (či sú tam zatvorené 2 triedy alebo viac) – RÚVZ kompletne svojim rozhodnutím odignoroval. Na mnohých školách robili učitelia, rodičia aj žiaci maximum a školy sa darilo udržať funkčné s minimom tried v karanténe (alebo dokonca so žiadnymi triedami v karanténe). Minulý týždeň 67 % škôl nemalo jedinú triedu v karanténe. Teraz za svoju snahu dostali všetci zodpovední „odmenu“ v podobe plošne zatvorených škôl na neurčito,“ uzavrel Gröhling.

Vzhľadom na nové informácie založili rodičia aj petíciu za otvorenie starších ročníkov v Bratislavskom kraji. Odôvodňujú to tým, že deti boli v prvých dvoch vlnách dlho zatvorené doma, čo má veľký dopad na ich vzdelanie a psychickú pohodu, zaočkovanosť vo všetkých okresoch v kraji je vysoká a školský semafor fungoval dobre. Ďalej argumentujú, že nateraz nie je zrejmé, dokedy budú školy zatvorené a opierajú sa aj o skúsenosti z iných krajín, kde zatváranie škôl napriek tvrdým lockdownom nebolo potrebné. Za pár hodín petíciu podpísalo 348 ľudí a ich počet postupne rastie.