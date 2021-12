Škandál v očkovacom centre: Neuveríte, čo urobil antivaxer sestričke, ktorá ho mala zaočkovať

RÍM - V meste Biella na severe Talianska prišiel vo štvrtok do očkovacieho centra muž, ktorý si chcel nechať aplikovať vakcínu proti covidu-19 do silikónovej protézy. Sestra ale jeho pokus odhalila, informovala agentúra AFP.

Päťdesiatročný muž tak chcel získať covidový pas vyššej úrovne, takzvaný super zelený pas, ktorý bude od pondelka v Taliansku potrebný na vstup do vnútorných priestorov barov či reštaurácií a kín. Teraz do týchto priestorov stačí zelený pas dosvedčujúci napríklad len negatívny test na koronavírus. "Tento prípad by mohol byť smiešny, ak by sa netýkal tak vážnej záležitosti. Takéto správanie je neprijateľné vzhľadom na obete, ktoré si pandémia vyžiadala na ľudských životoch aj v ekonomických a sociálnych ohľadoch," napísal na Facebooku šéf regionálnej vlády kraja Piemont Alberto Cirio.

Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni

Prípad sa stal vo štvrtok večer v meste Biella v kraji Piemont. Protéza bola veľmi kvalitná, ale keď sa zdravotná sestra dotkla mužovej ruky, mala podozrenie a požiadala ho, aby si vyzliekol košeľu. Keď zistila, že ide o protézu, muž ju požiadal, aby predstierala, že o ničom nevie, čo sestra odmietla. Chlapík sa bude z tejto snahy o podvod zodpovedať úradom.

Talianska vláda kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii v predchádzajúcich týždňoch prijala sprísňujúce opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Od pondelka budú v krajine platiť dva druhy covidových pasov, takzvaný super zelený pas potvrdzujúci očkovanie, resp. prekonanie covidu bude potrebný do vnútorných priestorov. Zelený pas, teda potvrdenie o negatívnom teste, bude naďalej potrebný okrem iného na pracovisku a tiež pre cestovanie verejnou dopravou, kde bude najnovšie potrebný aj pre regionálne spoje a miestnu verejnú dopravu. Doteraz bol potrebný len pre diaľkové spoje. V Taliansku je proti covidu-19 očkovaných 85 percent populácie staršej ako 12 rokov. Miestne úrady už schválili očkovanie aj pre deti od päť do 11 rokov. V Taliansku sa s ním začne od 16. decembra.