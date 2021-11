Vláda aj nové pravidlá terčom ostrej kritiky! Dôvodom je obmedzenie detí: Toto nemá obdobu, odkazuje iniciatíva

BRATISLAVA – Ostrý odkaz pre kompetentných. Zhoršujúca sa pandemická situácia si vyžiadala nové opatrenia. Od pondelka u nás platia nové prísnejšie pravidlá, ktoré istým spôsobom obmedzia každého z nás – vrátane športu chtivých detí. To sa nepáči iniciatíve Za návrat športu, ktorá prišla s vlastným návrhom aj ostrou kritikou.

Nové pravidlá poriadne skomplikovali deťom možnosť športovať. Vo veku od 2 do 12 rokov totiž podľa nových pravidiel, ktoré platia od pondelka 22. novembra, nie sú považované už za plne zaočkované. V praxi to znamená, že v prípade, ak ochorenie Covid-19 neprekonali, alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôžu sa zúčastňovať ani tréningov či krúžkov. Podľa iniciatívy Za návrat športu tak na pandemickú situáciu doplácajú najmä deti, vrátane tých najmenších.

Zdroj: Getty Images

"Citlivo vnímame aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku. No aj vďaka dátam vieme a vidíme, že do stavu nutného na hospitalizáciu sa rozhodne nedostávajú deti, a je jedno či sú alebo nie sú očkované. Od začiatku tretej vlny predstavujú deti a mládež od 0-19 rokov zlomok hospitalizovaných (3,76 % zo všetkých 11 833 hospitalizovaných od 23.8. do 21.11.)," uviedli.

Práve preto podľa vlastných slov s nevôľou prijali fakt, že práve deti budú znášať tvrdé opatrenia týkajúce sa ich záujmovej činnosti. "Takýto prístup nemá v európskych krajinách obdobu. V západnej Európe sú školy a šport to posledné, čo sa zatvára," zdôraznili. Na Slovensku si však podľa nich význam týchto aktivít stále ešte neuvedomujeme. "Deti strácajú pohybové návyky. Plavecká gramotnosť klesá, pritom utopenie patrí medzi najrozšírenejšie príčiny úmrtí na Slovensku. Vyriešiť tento problém sa ale určite nepodarí vyžadovaním negatívneho antigénového testu v skupine detí od 2 rokov veku," namietajú.

Zdroj: SITA

Vláde odkázali, že ak chcú, aby občania dodržiavali pravidlá, tieto musia mať logiku. "Neveríme ani, že tieto dočasne prijaté opatrenia budú v platnosti len pár týždňov. Vieme ako sa v roku 2020 z dvojtýždňového lockdownu stal 4-mesačný, a šport bol zavretý skoro pol rok," uviedli. Práve to ich viedlo k tomu, že pripravili návrhy, ktoré predložili lídrom politických strán.

Požiadavky na vládu a kompetentných

Od kompetentných požadujú zrušiť povinnosť preukazovania sa testom deťom do 12 rokov pre krúžkovú činnosť a športovanie.

Pre režim od 12 do 18 rokov chcú zabezpečiť bezplatné neinvazívne testy - kloktacie, zo slín. Argumentujú tým, že keď sa vedia zabezpečiť zdarma pre firmy, prečo by ich mali rodičia deťom platiť zo svojho.

Tiež chcú, aby bola vo všetkých farbách covid semaforu povolená tréningová činnosť v interiéri a plavárni. Umožniť chcú aj organizáciu mládežníckych súťažných podujatí na výnimku od regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo všetkých farbách semaforu.

Požadujú tiež pustiť divákov na štadióny podľa pôvodného covid semaforu a pri zistení porušenia opatrení kluby trestať zatvorením štadióna. "Tieto požiadavky považujeme za minimálne ale zásadné a v prípade ignorácie prejdeme do ofenzívy," odkázali kompetentným.

Zdroj: Getty Images

Menovite sa obrátili na predsedu parlamentu a šéf Sme rodina Borisa Kollára, lídra OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča, premiéra Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka, šéfku Za ľudí Veroniku Remišovú, štátneho tajomníka ministerstva školstva Ivana Husára a poslancov Karola Kučeru, Romanu Tabak, Richarda Nemca a Radovana Slobodu.