Matovič večer po vláde opäť útočil: V statuse si podal stranu SaS, dráždia ho otvorené školy!

BRATISLAVA -Ako to už v prípade nepopulárnych opatrení býva, ani v tomto konkrétnom sa kritikou nešetrilo, a to hlavne od ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Tomu totiž významne prekáža stredajší postoj strany SaS k uzávierke škôl v čase lockdownu, s ktorým jednoznačne nesúhlasia. Nakoniec sa školy kompromisne skutočne budú zatvárať až ako posledné, čo však nesedí Matovičovi. Dal o tom vedieť v statuse.

Vláda v stredu večer prijala definitívny, tvrdý lockdown a núdzový stav, ktorý má trvať 90 dní, no lehoty sa môžu vzhľadom na vývoj situácie aj predlžiť. Najskôr sa hovorilo o tom, že pre zaočkovaných budú platiť isté zvýhodnenia a výnimky zo zákazov, no situácia dospela až do takého dramatického bodu, že niečo také už nie je možné uskutočniť. Vláda a konzílium si od zákazov sľubujú zníženú mobilitu, a tak stabilizovanú pandemickú situáciu.

Zatvárať chceli aj školy

Pôvodne sa hovorilo aj o kompletnej uzávere škôl, s čím mal na vládu prekvapivo prísť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), no na zrealizovanie tohto návrhu napokon neprišlo a minister školstva Branislav Gröhling na rokovaní vlády spolu s ostatnými kolegami z SaS tento návrh vetovali.

Aj keď SaS je s výsledkom rokovania viac-menej spokojná a uzatvárať sa napokon nebudú plošne všetky školy, Igor Matovič si večer našiel čas na kritický status a túto výnimku z lockdownu im dal poriadne vyžrať. Deti sú podľa tohto opatrenia a podľa Matovičových slov ako "pokusní králici".

Už predchádzajúce rozhodnutie označil Matovič za hlúpe

Matovič Gröhlingovi a ďalším kompetentným tiež vyčíta to, že pred istým časom sa na školách zrušili povinné ochranné rúška. "Po mimoriadne hlúpom rozhodnutí zrušiť pred pár týždňami deťom v školách ochranné rúška, sa školy stali doslova rozbuškou Covidu až sa nám rozhorelo celé Slovensko … a tak sú dnes s obrovským náskokom najviac pozitívne školopovinné deti a následne ich rodičia," kritizuje rozhodnutie Matovič.

Konzílium podľa neho odporučilo aspoň na 7 dní zavrieť aj ll. stupeň základných škôl a stredné školy. "Tri koaličné strany - OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí návrh konzília odborníkov podporili … a SaS návrh vetovala," skončil Matovič.

Gröhling má štyri dôvody na otvorené školy

Minister školstva Branislav Gröhling pritom v stredu ešte počas rokovania vlády na sociálnu sieť písal svoje dôvody, prečo sú pre neho aj počas lockdownu otvorené školy také dôležité.

