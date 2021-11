Slovensko nakúpi 10 miliónov antigénových testov: V boji proti pandémii COVIDU majú pomôcť vojaci

Hlavný hygienik Ján Mikas by uvítal trojtýždňový lockdown, situácia je podľa neho veľmi vážne a musíme znížiť mobilitu

Malo by ísť o testy spoločnosti Siemens - antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test, ktoré spĺňajú aj kritériá pre potreby samotestovania. O zabezpečenie finančných prostriedkov na ich nákup sa má postarať Ministerstvo financií SR. O ich uskladnenie sa postará Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Vláda rozhoduje o LOCKDOWNE: Zasadla koaličná rada! Na väčšine prísnych opatrení je dohoda, problémom sú školy

Na boj s pandémiou sa denne môže vyčleniť do 1000 vojakov

Na boj s pandémiou sa denne môže vyčleniť do 1000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vojaci by mali posilniť vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a podporiť by mali aj niektoré zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to z návrhu, ktorý schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Vojaci môžu byť vyčlenení do 31. marca budúceho roka.

"Zdravotníckou podporou sa rozumie aj zapojenie zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v OS SR vrátane príslušníkov OS SR nezdravotníckych odborností, ktorí absolvovali kurz 'Sanitár počas núdzovej situácie' alebo kurz 'Sanitár počas krízovej situácie'," uvádza sa v materiáli. Vojaci by mali pomáhať s organizáciou, administratívou a zdravotnou podporou.

Miesto, čas, počet vyčlenených vojakov či úlohy si medzi sebou dohodnú ministerstvá zdravotníctva a obrany. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má podľa materiálu zabezpečiť logistické a materiálne vybavenie pre vojakov.