AKTUÁLNE Unikli prvé detaily lockdownu: Trvať by mal dva týždne, zaviesť by sa mal nočný zákaz vychádzania

BRATISLAVA - Zdá sa, že kompromis je na svete. Podľa najnovších informácií by mal lockdown trvať dva týždne a pre zaočkovaných by mali platiť isté výhody. Obmedziť by sa mal aj pohyb, preto nie je vylúčené prijatie núdzového stavu.

Núdzový stav je podľa rezortu zdravotníctva stále v hre. Či o ňom nakoniec na vláde budú rokovať, zatiaľ nie je jasné. Vláda však jeho prijatie zvažuje aj preto, že sa tým uľahčí nasadzovanie zdravotníkov na covidových oddeleniach či pomoc armády.

VIDEO Emotívny prejav prezidentky Čaputovej: Boj s COVIDOM prehrávame! Potrebujeme lockdown

Lockdown na dva týždne s výhodami pre očkovaných

Topky majú k dispozícii dokument, podľa ktorého by mal lockdown trvať dva týždne. Obmedziť by sa mal aj pohyb, takže nové prísne opatrenia budú súčasťou schválenia núdzového stavu, ktorý by mal trvať od tohto štvrtka do 15. decembra.

Školy by sa plošne zatvárať nemali, súčasťou by malo byť odškodnenie podnikateľov a výhody pre očkovaných. Detaily predstaví vláda zajtra po rokovaní. Súčasťou zrejme bude aj zákaz vychádzania od piatej ráno do jednej rána nasledujúceho dňa. Z druhej vlny ho poznáme ako nočný zákaz vychádzania.

Zdroj: ÚVZ SR

Zavreté by mali byť reštaurácie, hotely, fitnescentrá či kaviarne. Povolený by mal byť pohyb do zamestnania, do školy, k lekárovi či do potravín. Výhody pre očkovaných by mali spočívať v tom, že by okrem obchodov základných životných potrieb mohli navštíviť aj ostatné esenciálne prevádzky a obchody, ktoré sú definované v aktuálnej vyhláške ÚVZ SR.

Boj s COVIDOM prehrávame

Po tvrdom lockdowne dnes volala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Po návšteve ružinovskej nemocnice v emotívnom prejave vyzvala, aby sme prestali šíriť bludy o COVIDE a počúvali odborníkov. "Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s COVIDOM. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí v prepočte na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť alebo čo viac treba počuť a vidieť, na to, aby sme zmenili prístup," začala rázne prezidentka.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prísny lockdown zrejme nebude

Pre prezidentku je situácia absolútne alarmujúca. "To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy o COVIDE a tliachať o COVIDE a začať počúvať odborníkov. Konzílium odborníkov má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu a že potrebujeme lockdown," uviedla s tým, že si uvedomuje, že je to nepopulárne opatrenia, no je absolútne nevyhnutné.

Trojtýždňový tvrdý lockdown pre všetkých požadoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, no SaS a Za ľudí požadovali aj výhody pre zaočkovaných. Na koaličnej rade preto museli pristúpiť ku kompromisu, ktorý sa podľa ministra práce nedá nazvať lockdownom pre všetkých. Nové opatrenia má vláda schváliť a následne predstaviť zajtra po rokovaní vlády.