Skôr ako zákon na ochranu novinárov treba zákon na ochranu pred novinármi, tvrdí Fico

BRATISLAVA – Skôr ako ústavný zákon na ochranu novinárov by bolo potrebné prijať zákon na ochranu pred novinármi a nepravdivými informáciami, ktoré predkladajú verejnosti. Na pondelkovej tlačovej konferencii to v súvislosti s otázkou týkajúcou sa pripravovanej novelizácie mediálnej legislatívy uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico. Líder opozičnej strany je však presvedčený najmä o tom, že v súčasnosti by sa všetky aktivity vlády a každého rezortu mali sústrediť na boj proti pandémii a jej dôsledkom.

"Nemôžeme naháňať 17 zajacov na poli, tým najväčším zajacom, ktorého treba chytiť je covid. Preto musí byť prioritou otázka boja proti covidu, zdravotnícke riešenie i problém ekonomického dosahu. Do toho by som tlačil všetkých ministrov, pretože každý rezort môže v tomto úsilí niečím prispieť,“ zdôraznil Fico. Prezradil však, že videl návrh zákona na ochranu novinárov a priznal, že je z neho rozčarovaný. "Vo verejnosti v tejto podobe vyvolá ešte väčšiu averziu voči novinárom,“ upozornil.

Otázku k navrhovanej mediálnej legislatíve dostal v pondelok aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Informoval, že o návrhoch zákonov sa budú v strane ešte bližšie rozprávať, z téz legislatívy rozumie snahe stransparentniť vlastníctvo médií.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) a štátny tajomník rezortu Radoslav Kutaš na pondelkovej tlačovej konferencii hovorili o stave aktualizovanej mediálnej legislatívy. Pripomenuli, že okrem návrhu novely autorského zákona mieri na rokovanie parlamentu aj návrh zákona o mediálnych službách. Nová norma má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní. Jedným z jej cieľov je stransparentniť financovanie a vlastníctvo médií. Novela má napríklad zaviesť povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Médiá budú musieť taktiež evidovať donorov, ktorí im poskytli dar prevyšujúci 1200 eur.

VIDEO Ministerstvo kultúry predstavilo návrh na nový mediálny zákon pre 21.storočie

Ministerka Milanová tiež informovala, že v koalícii sa stále rokuje o znení zákona na ochranu novinárov. Cieľom je dohodnúť sa na verzii, na ktorej bude dohoda, zabezpečujúca prijatie zákona ústavnou väčšinou.