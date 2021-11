KORONAVÍRUS Pri povinnom očkovaní je potrebné zvoliť si rozumné kritérium, tvrdí Kolíkovej poradkyňa

BRATISLAVA - Nájsť taký spôsob plošného a určitým spôsobom vynucovaného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré by bolo súladné s Ústavou SR, je možné. Dôležité je zvoliť rozumné kritérium. Takým sa javí napríklad vek či druh profesie. Uviedla to Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá je zároveň poradkyňou ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

"Zvolené kritérium potom treba dobre epidemiologicky aj hodnotovo odôvodniť. To sa dá samozrejme len v spolupráci odborníkov a odborníčok z viacerých oblastí. Preto sa ani nedá nejaký test ústavnosti abstraktnej právnej úpravy, ktorej podrobnosti nepoznáme, urobiť právnicky od stola," poukázala Berdisová.

Za nevyhnutné považuje aj zníženie strachu z očkovania a z jeho negatívnych dôsledkov v spoločnosti. K tomu podľa nej prispeje jasné vymedzenie výnimiek z povinného očkovania a úprava odškodnenia v prípade negatívnych dopadov vakcinácie. "Minimalizovať obavy možno presným vymedzením toho, kto zo zdravotných dôvodov očkovaný byť nemusí, lebo riziko je vyššie ako možný benefit a zároveň prijatím právnej úpravy, ktorá sanuje možné negatívne dôsledky očkovania, ak by nastali hoc aj o desať rokov. Prístup k takému odškodneniu by mal byť zároveň veľmi jednoduchý. Takto postavenú úpravu podľa mňa v súčasnosti nemáme a preto by mala byť súčasťou opatrení spojených s prípadným povinným očkovaním," vysvetlila Berdisová.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v sobotu (20. 11.) uviedol, že o povinnom očkovaní pre seniorov aktuálne diskutuje s právnikmi či s Kolíkovou. Zároveň nevylúčil ani plošné povinné očkovanie na Slovensku. Momentálne vedie diskusie o tom, či by boli tieto kroky v súlade s Ústavou SR. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.