Daňový odborník Mihál varuje pracujúcich Slovákov: Ako postupovať pri kurzarbeite? Na TOTO si dajte pozor!

Zlé časy tak skoro neskončia

"Určite máte záujem čerpať príspevky z nového "Kurzarbeitu" od januára. Asi nikto nepochybuje, že sa blíži lockdown, a že zlé časy pre mnohých zamestnávateľov tak skoro neskončia," začína všeobecne Mihál.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pozor na tento termín!

Minister Krajniak už predstavil systém odškodňovania zamestnávateľov aj tzv. systémom prvej pomoci, na ktorej lehotu Mihál upozorňuje tiež. "Pozor, súčasná "Prvá pomoc" platí len do 31.12.2021," pripomína daňový expert. "Od 1.1.2022 sú tu nové pravidlá, nové postupy, nový zákon. A ak chcete čerpať príspevky podľa nového zákona už za január, musíte sa na to pripraviť," upozorňuje.

Ten pripomína aj to, čo mnohí Slováci ani nevedia, a síce že podmienkou na čerpanie "Kurzarbeitu" je uzavretie špeciálnej dohody so zástupcami zamestnancov. "Ak vo vašej firme žiadne odbory, zamestnanecká rada ani zamestnanecký dôverník nie sú, musíte uzavrieť dohodu o "Kurzarbeite" s jednotlivými zamestnancami," dodáva Mihál.

Na túto novinku sa bude hľadať odpoveď namáhavo

"Čo bude predmetom tejto dohody? Aké sú jej výhody a nevýhody z pohľadu oboch zúčastnených strán? Čo ak túto dohodu časť zamestnancov podpíše a časť nie? Kto je to "rozhodca"? A prečo musí byť táto dohoda vôbec uzavretá a na ako dlho? To je len jedna z noviniek. Sú to všetko nové veci, chvíľu vám bude trvať, kým ich pochopíte a "strávite" a chvíľu bude trvať aj samotné rokovanie so zamestancami, či hľadanie rozhodcu," uzavrel.