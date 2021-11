Vakcína NIKDY! Ťažko chorého pacienta odnášala sanitka: Rodina nástojila, aby ho nezaočkovali

Opisuje to aj príbeh, ktorý bol zverejnený na sociálnej sieti Facebook a zachytená v ňom má byť skúsenosť zdravotníkov, ktorí prišli na pomoc ťažko chorému 75- ročnému pacientovi. Ten mal byť dovtedy plne sebestačný a bez výraznejšieho predchorobia. Rýchla zdravotná služba mala byť k nemu zavolaná potom, ako mal mať problémy s dýchaním - údajne piaty deň zápal priedušiek. Antigénový test však ukázal, že pacient je infikovaný ochorením Covid-19.

"AA: neudávajú LA: udávajú len Erdomed a Sumamed, lieky boli predpísané po telefonickej konzultácii cestou OL. V anamnéze 5 dní trvajúce teploty, od včera prestal chodiť a komunikovať, viac ako 24 hodín neprijíma potravu ani tekutiny. Somnolentný, nespolupracujúci, spotený, výrazne cyanotický, pri akomkoľvek pohybe zhoršenie dušnosti aj vedomia, výrazné zapájanie pomocných dýchacích svalov. VF: DF 30/min, TK 90/50 Torr, SF 100-150min(nepravidelný, nitkovitý pulz na HK), TT 37,80C, glykémia 21,9 mmol/l, SpO2 47%; EKG v prílohe. Dýchanie auskultačne: ľavostranne výrazne spastické dýchanie, s praskotmi bazálne aj v strednej časti pľúcneho poľa, pravostanne dýchanie veľmi oslabené, ťažko počuteľné…," píše sa v príspevku zverejnenom na facebookovom účte Edurescue.

Po podaní kyslíkovej terapie vysokým prietokom bola saturácia do 70 percent. Rodina si teda vypočula, že ich príbuzný musí byť prevezený urýchlene do nemocnice. "Pri oboznámení rodiny, že pacient bude ihneď transportovaný do NZ, pretože je v priamom ohrození života, rodina reaguje otázkou: ,No hádam ho nechcete vziať na očkovanie?!´ Po vysvetlení, že v tomto stave už očkovanie potrebné nebude konštatujú, že si to vyslovene neželajú a ani oni sa nikdy nedajú očkovať!," uvádza sa v príspevku.