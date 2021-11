Matovič hovoril o daňovej revolúcii: Ekonómovia ho pre tento názov vysmiali, nepríjemné čítanie pre ministra!

archívne video

Treba ostať nohami na zemi, konštatujú odborníci

Novinky z hľadiska daňovo-odvodovej problematiky Matovič predstavil v nedeľu, v pondelok a v utorok a na celú vec bol patrične hrdý, a to až tak, že si dokonca celú miestnosť na tlačové konferencie otapetoval jej vizuálmi a celý projekt nenazval len reformou, ale daňovou revolúciou. Ekonómovia však tieto bohémske prívlastky rýchlo uzemnili a tvrdia, že Matovičove predstavené plány rozhodne nemožno nazývať revolúciou. Prezradili to pre portál Akutality.sk.

Najskôr pozitíva

Ako prvý sa vyjadril analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana. Ten začal najskôr pozitívne. Na jednej strane považuje za dobré, keď Matovič chce znížiť daň z príjmu pre firmy na 19 percent. Označil to za "návrat do dobrých časov".

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Žiadna revolúcia sa nekoná

Aj keď predseda OĽaNO spolu so svojím tímom nazval celý projekt revolúciou, ekonóm to tak nevidí. Nejde vraj o žiadnu revolúciu. "Stačí sa pozrieť napríklad do susedného Poľska, kde majú túto sadzbu tiež vo výške 19 percent alebo do Maďarska. U našich južných susedov firmy platia dokonca len 9 percentnú daň zo ziskov," tvrdí.

Najväčšou prekážkou k takémuto pomenovaniu je aj to, že sa podľa neho štát až tak nesnaží spraviť poriadok na výdavkovej strane verejných financií. "Bez tohto kroku potom neexistuje veľký priestor pre zásadné reformy v daniach a odvodoch. Jediným znižovaním výdavkov zo strany Matoviča bolo totiž ohlásené prepúšťanie vo verejnej správe a to je málo," myslí si odborník.

Zdroj: Getty Images

Ostatné návrhy sú len jednoduché presúvanie

Ekonóm Ďurana nevidí prospešnosť ani pri ostatných návrhoch, kde podľa neho ide len o presúvanie daní a odvodov. Vôbec sa mu tiež nepozdáva podpora rodiny a je vraj absolútne nesystémová a bude stáť 1,2 miliárd eur. "Namiesto pomoci pre konkrétne rodiny s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť platiť rôzne voľnočasové krúžky alebo doučovania, chce štát poskytovať takúto podporu pre všetkých, teda aj pre tých lepšie zarábajúcich,“ približuje s tým, že takéto opatrenie by bolo pre štát veľmi drahé.

Ani ďalšia odborníčka reforme nefandí

Kladné slová na Matovičovu reformu nenašla ani Alica Orda Oravcová, prezidentka Daňového fóra Slovenska. Tej sa síce pozdávajú návrhy v prípade zníženia daní z príjmov pre podnikateľov, no upozorňuje aj na viacero negatívnych dopadov noviniek.

V prípade zdaňovania práce by sa podľa nej po zavedení navrhovaných zmien stalo, že zamestnanci síce dostanú na výplate niečo navyše, no zamestnávatelia im môžu zosekať iné benefity, ktoré by podliehali vysokému odvodu.

Problémom je aj vyššia banková daň, pretože túto bude musieť naša krajina už tak alebo onak zaviesť od roku 2026. Jej výnos však bude príjmom Európskej únie, čomu sme sa zaviazali pri Pláne obnovy. "Všetky zmeny, ktoré prezentoval minister financií sa budú môcť zaviesť najskôr od roku 2023 s tým, že reálne začnú platiť v roku 2024, kedy budú aj voľby. To znamená, že dopady jeho reformy bude znášať až budúca vláda,“ uzatvára Oravcová.