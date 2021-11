KORONAVÍRUS ŠÚKL zverejnil nové čísla: Eviduje takmer 9-tisíc podozrení na nežiaduce účinky vakcín

Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 610 závažných hlásení, z toho tri úmrtia. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, a to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, prekolapsový stav, kolaps, zlyhanie očkovania, ale hlásili napríklad aj náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, artritídu, perikarditídu, hypertenznú krízu či poruchu sluchu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, polyneuropatiu či hyperpyrexiu.

Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 122 závažných účinkov, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps, strata vedomia, pľúcna embólia a napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.

Pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca hlásili 321 závažných účinkov, z toho tri úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu, ale aj o parézu tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, pľúcnu embóliu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu či napríklad hypertenznú krízu. Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho 39 závažných. Išlo o stratu vedomia, kolaps, halucinácie a hyperpyrexiu.

Evidujú sedem úmrtí

Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali tri závažné hlásenia. Ide o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu. Ďalších sedem závažných účinkov bolo pri vakcínach s neuvedeným názvom, informácie ústav dožiadal. ŠÚKL zaznamenal aj ďalších šesť závažných reakcií po vakcíne. Úrad k nim dožiadal bližšie informácie.

Do štvrtka (11. 11.) evidoval ústav spolu sedem úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri štyroch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca) a v troch ako pravdepodobný (po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca). Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený. Na Slovensku bolo do stredy zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 2.532.607 osôb, druhou dávkou 2.320.910 osôb a treťou dávkou 162.879 osôb.

Treťou dávkou vakcíny je zaočkovaných vyše 162-tisíc ľudí

Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo k strede (10. 11.) na Slovensku zaočkovaných 162.879 osôb. Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnil na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Celkovo bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotných informácií (NCZI), na ktoré sa štátny ústav odvoláva, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2.532.607 osôb a druhou dávkou 2.320.910 osôb.

Na Slovensku sa pri tretej dávke nateraz očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorou zaočkovali 150.717 osôb, a vakcínou Spikevax od spoločnosti Moderna, ktorou zaočkovali 12.162 osôb. Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 oficiálne 13. októbra. Očkovanie treťou dávkou je dobrovoľné, určené je pre pacientov s oslabenou imunitou.

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najohrozenejšie skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.