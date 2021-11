KORONAVÍRUS Slovenská lekárska komora podporuje zvýhodnenie ľudí dodržiavajúcich opatrenia

Viceprezident SLK Róbert Roland skonštatoval, že zaočkovaní ľudia a tí, ktorí dodržiavajú pravidlá, by nemali doplácať v bežnom živote na nezaočkovaných. Je podľa Rolanda správne, aby boli očkovaní zvýhodnení, považuje však za nesprávne riešiť to plošne. "Tvrdíme, že práva pacientov s inými chorobami ako COVID-19 sú rovnocenné s právami nezaočkovaných občanov. Nemá dochádzať k poškodeniu pacientov pre odsun plánovaných výkonov zdravotnej starostlivosti z dôvodu vyťaženia kapacít zdravotníckych zariadení," povedal Oravec.

Zdroj: Getty Images

SLK zároveň odporúča, že v prípade, ak ošetrujúci lekár odporúča očkovanie pacientovi a ten ho odmietne, mal by podpísať nesúhlas o očkovaní. Následne by mal byť súčasťou dokumentácie, aby sa tak lekár právne ochránil. Lekárska komora sa tiež stotožňuje s návrhmi konzília odborníkov, ako je práca z domu pre všetkých, ktorí môžu, a to od červených okresov, otvorené prevádzky v bordových okresoch do 22.00 h, obmedzenie svadieb a večierkov. Súhlasí aj s podávaním tretej dávky vakcíny u rizikových skupín, uviedol Roland.

Obmedzenie pohybu pre nezaočkovaných ľudí v čiernych okresoch sa podľa SLK nesmie týkať zabezpečenia nevyhnutných životných potrieb, priblížil Roland. Pokračoval, že potvrdenie o teste, očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19 by sa malo týkať bordových a čiernych okresov. Zvážiť by sa malo aj prerušenie prezenčnej výučby na týždeň alebo dva v bordových a červených okresoch. Roland poukázal, že je potrebné prehodnotiť aj vyplácanie zvýhodnenej práceneschopnosti.