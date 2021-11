KORONAVÍRUS Uzávery v čiernych okresoch, hrozba kolapsu! Osviežte si pamäť: Aj toto rozhodnutie za to môže

archívne video

Viaceré slovenské prevádzky po čiernych okresoch na Slovensku v týchto dňoch hromžia, keďže ich brány musia napriek sľubom o "vakcínovej slobode" ostať zatvorené. Sťažujú sa, že v tomto prípade nebudú otvorení ani v tom prípade, ak návštevníci prídu s očkovacím greenpassom či negatívnym testom. Viacerí z tohto konania obviňujú vládu a opatrenia. Keď sa však vrátime do nedávnej minulosti, vláda chcela zaočkovaných ľudí zvýhodniť, no jeden partner bol proti.

Robime to pre ľudí, hovoril rázne Kollár

"Robíme to kvôli ľuďom. Zablokovali sme tento zákon kvôli ním, aby sme nepolarizovali spoločnosť," hovoril vtedy Kollár, pričom jeho slová v prípade aktuálnych dní vyznievajú už trochu paradoxne. "Toľko skúšaný národ by sme nemali skúšať, aby nešli do ulíc," pokračoval. Hovoril pritom, že nepodľahli antivaxerom, ktorí v tom čase proti tomuto zákonu a jeho prijatiu protestovali.

"Nemôžeme diskriminovať tých, ktorí sa slobodnou vôľou rozhodli neočkovať," povedal vtedy Kollár s tým, že viackrát zopakoval, že nechcú deliť spoločnosť na 2 kategórie: zaočkovaní a nezaočkovaní.

Kollárovci vytrvali a boli proti až do konca

Hnutiu Sme rodina sa vtedy nepáčila segregácia ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných a tiež to, že nezaočkovaní ľudia by si mali platiť antigénové alebo PCR testy pre vstupom do prevádzok. Jasne o nepodpore zákona vtedy písali aj na sociálnej sieti.

Je to vydieranie ľudí, hovoril v júli Kollár

Tu to však neskončilo a šéf Sme rodina vtedy tvrdil, že zákon je ako vydieranie a nútenie ľudí dať sa očkovať. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vtedy uznal, že cieľom ním predkladaného zákona, ktorý preberal aj s hlavným hygienikom Jánom Mikasom, malo byť aj zvýšenie zaočkovanosti obyvateľstva, ktoré bolo a je stále veľmi nízke. Návrh Lengvarského pritom prešiel vládou na ktorej sedeli aj Kollárovi ministri.

Lengvarského najskôr nepodporili ani vlastní

Čo je však paradoxnejšie je to, že vlastného nominanta vtedy nepodporilo ani hnutie OĽaNO a postavilo sa na stranu Sme rodina. Tiež sa im nepáčilo že by ministerstvo zrušilo bezplatné testovanie a od nezaočkovaných by si chcelo pýtať negatívne testy pri vstupe do prevádzok. Títo ľudia by si však za testy po vládnom kompromise platili len symbolickú čiastku, zvyšok by doplatil štát. "Očakávame od ministra Lengvarského poctivú komunikáciu, o čo mu ide. Keď táto komunikácia v júli prebehne, sme pripravení podporiť tento návrh, ale s tým, aby ľudia platili za testy len symbolicky," hovoril vtedy minister financií Igor Matovič.

Lengvarský v lete odmietal ustúpiť z nápadu zvýhodňovať zaočkovaných. Trval na tom, aby sa pri vstupe do prevádzok ľudia preukazovali GreenPassom alebo negatívnym testom. Zmeny sa tak mali týkať aj vstupov do prevádzok aj v prípade, ak by okres bol čierny.

Neskôr však aj samotné OĽaNO pripustilo, že Kollár zrejme podľahol tlaku antivaxerov, čo povedal predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Šeliga predpovedal čierny scenár už v lete

Priam až strašidelne a veštecky teraz vyznievajú slová bývalého podpredsedu Národnej rady a poslanca zo Za ľudí Juraja Šeliga, ktorý sa ešte v júlovom čase pozitívne vyjadroval na adresu Lengvarského zákona. Veril, že ho nakoniec schvália.

"Keď sa dostaneme do zlej fázy, že budeme mať veľa nakazených, úrady verejného zdravotníctva majú už dnes oprávnenie zatvárať prevádzky. Toto, čo prináša pán minister Lengvarský, je, že nebudeme musieť zatvoriť prevádzky, ale tí, ktorí budú zaočkovaní a otestovaní, tam budú môcť ísť. A to je lepšie ako mať zavreté prevádzky," povedal začiatkom júla Šeliga.

Heger teraz oznámil nové opatrenia po koaličnej rade

Slová z čierneho scenára dnes potvrdzuje aj sám premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý včera večer na sociálnej sieti vyrukoval s novými opatreniami. Zišla sa totiž koaličná rada. "Počet nakazených prudko stúpa, Slovensko sa farbí načierno. Rozhodli sme sa preto konať - motivačne, ale aj prísne zároveň. Na koaličnej rade sme sa zhodli, že očkovaní a tí, čo prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Všetko však za pravidelných kontrol dodržiavania opatrení," píše Heger.

Medzi opatreniami Heger spomína viaceré novinky. Napríklad to, že ak sa osoba odmietne preukázať Covidpassom a svojou totožnosťou, tak prevádzkovateľ/organizátor bude mať povinnosť jej odmietnuť vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.

Premiér za týmto vyhlásením verí, že prevádzky budú rozumné a nebudú riskovať tvrdé sankcie pri obchádzaní povinností. "To znamená, že nevpustia do interiérov nezaočkované osoby. Ďalej budeme najbližšie na vláde hlasovať o týchto bodoch," konštatuje premiér.