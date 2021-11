Kaľavský mal výnašať z polície: Citlivé informácie o veľkých kauzách vymenil za OJAZDENÉ AUTO a PLASTOVÉ OKNÁ!

BRATISLAVA - Bývalý funkcionár NAKA Ján Kaľavský mal vynášať Petrovi Petrovovi informácie o veľkých akciách, ktoré sa chystali. Za to mal spätne brať úplatky. Z uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré majú Topky.sk k dispozícii, vyplýva, že tie mali mať rôznu formu – od auta, mobilného telefónu či úhrady servisu až po plastové okná, ktoré Kaľavský potreboval vymeniť na chate.

Podľa svedectva Petra Petrova, prezývaného Tiger, mal Kaľavský, v tom čase operatívec NAKA, vynášať citlivé informácie o pripravovaných akciách. Petrovovi mal takt vopred povedať o všetkých veľkých policajných akciách, ku ktorým v poslednom období došlo.

"Koncom októbra alebo začiatkom novembra 2020, krátko pred realizáciou akcie Očistec prezradil Petrovi Petrovovi prípravu a chystané uskutočnenie tejto akcie a ukazoval mu vo svojom telefóne trinásť alebo štrnásť mien osôb, ktoré mali byť v rámci akcie zadržané" píše sa v uznesení.

Konkrétne mená mali padnúť aj v prípade akcie Judáš. Kaľavský mal Petrova informovať aj o chystanom zadržaní dnes už bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.

Zaujímavé je že, Kaľavský podľa uznesenia povedal Petrovovi aj o akcii Tiger, ktorá niesla rovnaký názov, ako je Petrovova prezývka. Kaľavský sa totiž domnieval, že akcia súvisí práve s Petrovom. Nakoniec sa však ukázalo, že tá sa jeho kamaráta netýka.

Kaľavský mal Petrovovi na oplátku nielen vynášať informácie, ale naopak, niektoré, ktoré sa jeho "kamaráta" týkali a mohli by mu uškodiť, mal zasa zamlčať pred svojimi kolegami v polícii. Stať sa tak malo napríklad v prípade muža, ktorý mal hovoriť o daňových podvodoch, do ktorých mal byť zapletený aj Petrov. Kaľavský "v úmysle chrániť Petra Petrova pred trestných stíhaním tieto zistené informácie zatajil a do písomných výstupov z vyťažovania ich neuviedol."

Vopred ho informoval aj o pripravovanom zadržaní Tomáša Rajeského na hraniciach. Rajecký, ktorý čelí obvineniu v súvislosti s nelegálnymi výrobňami cigariet, je dodnes na úteku.

Odmenou mu bolo ojazdené auto a nové okná

Kaľavský mal za tieto vyzradené informácie dostávať od Petrova na oplátku úplatky, ktoré mali rôznu formu. Patrí medzi ne napríklad ojazdený Range Rover Sport v hodnote 8 až 9-tisíc eur. Kaľavský mal na auto vidieť inzerát koncom júla 2020 a obrátil sa na Petrova, aby mu s kúpou pomohol, čo ten aj urobil. Okrem platby za auto uhradil aj výdavky za pneumatiky, servis a poistenie. Vozidlo bolo prepísané na Kaľavského manželku.

Petrov mal neskôr finančne dopomôcť Kaľavskému aj s kúpou nového auta. Išlo o Toyotu RAV 4, na ktorú mal Petrov prispieť sumou 5-tisíc eur. Do tretice mal Petrov zaplatiť aj servis ďalšieho auta.

Finančne prispieť mal Petrov Kaľavskému aj vtedy, keď sa ten rozhodol vymeniť kuchynské okná na chate, ktorú majú s manželkou na strednom Slovensku. Kaľavský totiž tvrdil, že na nové okná peniaze nemajú. Petrov mu mal obratom finančne pomôcť a takmer 1000 eurovú faktúru zaplatil cez svoju firmu.

V uznesení sa tiež píše, že koncom roku 2019 Petrov kúpil a odovzdal Kaľavskému "bližšie neustálený mobilný telefon značky Samsung S10 alebo S20 v hodnote minimálne 900 eur."

Kaľavský je na úteku, obvinenia odmieta

Petrov je aktuálne vo väzbe a na krku má viacero obvinení, s orgánmi však spolupracuje. Proti Kaľavskému, svojej bývalej spojke na NAKA, dokonca vypovedá aj to, že z celej polície bol jediný, kto ho navádzal, ako má svedčiť. Upozornil tiež na údajný vzťah medzi Kaľavským a obvineným Petrom Koščom prezývaným Pán X. Kaľavský mal Petrova žiadať, aby proti Koščovi, údajne jeho blízkemu priateľovi, nevypovedal. Aj Košč je momentálne na úteku. Obvinený je z podplácania vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kaľavského po prvýkrát obvinili v máji tohto roku, kedy bol aj zadržaný. Sudca ho však do väzby neposlal a generálna prokuratúra nakoniec trestné stíhanie zastavila. Na jeseň bol však Kaľavský obvinený znova – tentokrát z korupcie, zneužitia právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Zadržať sa ho však už nepodarilo, oficiálne je na úteku a Špecializovaný trestný súd na neho vydal medzinárodný zatykač.

Kaľavského advokátka Eva Mišíková obvinenia svojho klienta odmieta a podala proti nim už dve sťažnosti. O tých prokuratúra doposiaľ nerozhodla. "Odmieta akékoľvek podplácanie a odmieta aj akékoľvek vynášanie informácií z tých trestných vecí alebo z tých káuz, ktoré boli vyšetrované Národnou kriminálnou agentúrou s odôvodnením, že on takéto informácie ani nemal," uviedla nedávno pre TV JOJ. Petra Petrova označila za nevieryhodného.