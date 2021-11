Život tatranských horských nosičov: Ako vlastne vyzerá a koľko kíl nosia na chrbte?

Málokto vie, že nosiči v Tatrách sú poslední horskí šerpovia v Európe. Nikto z nich pritom nevynáša iba pre peniaze. Sú to ľudia, ktorí v sebe nesú obrovskú vášeň pre hory, lásku k prírode a vôľu posúvať svoje vlastné hranice. Sily si zmerali 23. októbra na Radegast Sherpa Rallye. Na pretekoch sa zúčastnil aj Filip Zacher, ktorý robí horského nosiča už od sedemnástich rokov a v súčasnosti pracuje na Zbojníckej chate.

Hory majú v krvi

„Keď človek vyrastá pod Tatrami, hory sa k nemu dostanú samy,“ hovorí Filip Zacher, ktorý s vynáškami začal ešte v roku 2008. „Skvelé na tom je, že nosičstvo je úplne slobodné. Nepotrebujete žiadne registrácie ani nič podobné. Stačí sa dohodnúť s chatárom a naložiť si na chrbát.“

Filip Zacher, v šiltovke, stúpa s nákladom na Radegast Sherpa Rallye. Zdroj: Radegast Sherpa Rallye

Ľudia sa na silákov, ktorých náklad sa často týči na krosnách vysoko nad ich hlavami, pozerajú s úžasom a rešpektom. Čo sa však odohráva v hlave horského nosiča pod ťažkým bremenom? „Má to svoje fázy. Keď s tým začínate, spočiatku si užívate každý krok. Po istom čase vám to však zovšednie a vynášky sa pre vás stanú najmä časom, ktorý máte sami pre seba. Môžete veľa premýšľať, čo je tiež dobré,“ vysvetľuje Filip.

Rozvážni dobrodruhovia

Filip Zacher v súčasnosti pracuje na chate na plný úväzok. Okrem povinností v kuchyni k tomu vynášky patria tak nejako automaticky. „Keď si môžem počas služby odbehnúť po náklad, je to pre mňa príjemný relax. Na 5 hodín uniknem od bežnej práce a môžem si cestou oddýchnuť napríklad pri dobrom podcaste,“ hovorí.

Znie to jednoducho, ale pri vynáške 80 kilogramov na vysokohorskú chatu sa aj skúsený nosič vždy zapotí. „Fyzicky náročné je to stále. Aj po niekoľkých rokoch. Aj keď máte skvelú kondíciu.“ Nepísané pravidlo pritom hovorí, že pravým nosičom sa chlap stane, až keď zvládne 50 kilogramov. Treba zdôrazniť, že nosiči sa neprekonávajú iba pre zábavu alebo kvôli športu. Je to skutočná pomoc pre chatu, ktorá je od ich dodávok závislá.

Zdroj: Radegast Sherpa Rallye

Aj keď nosiči, horolezci a iní horskí dobrodruhovia občas pôsobia tak, akoby im chýbal pud sebazáchovy, často ide, naopak, o rozvážnych ľudí. „Veľmi dôsledne zvažujem a vyhodnocujem, na čo mám a na čo nie. Nepúšťam sa do všetkého po hlave. Vždy idem do vecí radšej postupne. Keď už však získam istotu, poriadne nasadenie mi nechýba,“ opisuje svoj prístup Filip Zacher, ktorý v minulosti pre niekoľko kritických situácií zanechal cestnú cyklistiku.

Tradičné preteky Radegast Sherpa Rallye

Najlepší nosiči sa každoročne stretávajú na tradičných pretekoch, ktoré od roku 2021 nesú názov Radegast Sherpa Rallye. Tento rok sa konal už ich 37. ročník a trať dlhá 6 400 metrov viedla z Hrebienka na Zbojnícku chatu. Pretekári si naložili na plecia 60 kilogramov piva Radegast, ktoré bolo v cieli aj horkou odmenou pre všetkých, ktorí si radi vyberajú tú ťažšiu cestu.

„Nosiči tento rok do toho dali všetko, bola vidieť obrovská vôľa výzvu zdolať a nechýbalo ani vzájomné hecovanie, ktoré k tomu neodmysliteľne patrí. Nosičská partia skrátka drží za každých okolností pri sebe,“ vyzdvihol súdržnosť slovenských nosičov Miki Knižka, organizátor pretekov, chatár zo Zbojníckej chaty a jeden z najznámejších horských vodcov na Slovensku.

Víťaz Radegast Sherpa Rallye Branislav Karafa hovorí, že pocity, ktoré má pri vynáškach sa len ťažko dajú opísať: „Človek to musí vyskúšať na vlastnej koži. Je to neprenosný zážitok." Zdroj: Radegast Sherpa Rallye

Filip Zacher do posledných metrov bojoval o víťazstvo. To si však napokon uchmatol Branislav Karafa. Nosič z Téryho chaty dorazil do cieľa za 91 minút, iba 37 sekúnd pred Filipom. Vyhral vďaka úniku v záverečnej časti, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako vopred pripravená stratégia. „Žiadna stratégia. Bol to čistý freestyle podľa vývoja na trati a fyzických možností,“ uviedol Karafa.

Odmenou mu bolo pivo Radegast na celý rok zadarmo, o ktoré sa však víťaz veľkoryso podelil s ostatnými. Veď práve Radegast sa často teší obľube u mnohých dospelých, ktorí radi opúšťajú svoju komfortnú zónu a vnímajú prekážky ako šancu stať sa silnejšími. Pivo je pomenované po staroslovanskom bohu slnka, hojnosti, úrody, a ako hovorí slogan značky, je horké ako život každého pravého chlapa.

Zdroj: Radegast

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj.