FOTO Sulíka na výstave v Dubaji čakalo prekvapenie: Pri jeho aute a domácich haluškách sa pristavili tieto hviezdy!

Sulík sa netajil tým, že slovenský pavilón mal určité problémy pred samotným začiatkom výstavy na Expo 2020, no odmieta akúkoľvek ďalšiu kritiku na jeho adresu, keďže sám bol prítomný aj pri odhalení vodíkového auta v týchto priestoroch. Okrem toho, že sa naňho podľa všetkého bol pozrieť aj korunný princ, koncom októbra tam boli aj ďalší významní návštevníci. "Dnes nás prišiel pozrieť budúci vládca Dubaja a minulý týždeň navštívila slovenský pavilón ako vôbec prvý ministerka pre Expo Reem al Hashimi," písal ešte koncom minulého mesiaca vicepremiér a minister hospodárstva.

Prišli aj Geissenovci

Keďže výstava Expo 2020 ešte stále trvá, Sulík sa opäť vrátil do slovenského pavilónu, no nie ako politik, ale ako kuchár. Sám o tom napísal na sociálnej sieti. "Pre Slovákov, ale aj Neslovákov dnes v našom pavilóne na EXPO v Dubaji pripravujem bryndzové halušky. Ale nie je to výnimka, tie sú v ponuke stále. A čo už môže byť tradičnejšie a slovenskejšie? Verím, že zlé jazyky po tomto dôkaze definitívne stíchnu," napísal tento týždeň Sulík, ktorý však zrejme ani netušil, čo za návšteva ho ešte čaká.

Róbert skúšal výrobu halušiek po boku Sulíka

Pri haluškách sa totiž pristavili samotní manželia Geissenovci zo známej televíznej reality show. Známeho Róberta Geissa Sulíkove halušky až tak zaujali, že nezostal len pri ich konzumácii, ale sám si chcel vyskúšať ich výrobu, čo zdokumentoval Sulíkov účet na sociálnej sieti Instagram.

Sulík odôvodnil svoj návrat do Dubaja. "Keď sa mi niekde páči, vraciam sa tam. O to viac ma ako hostiteľa potešilo, keď Geissenovci prišli aj dnes," píše Sulík, čím potvrdzuje, že toto nie je ich jediná návšteva.

Prilákalo ich aj vodíkové auto

Samozrejme, že halušky neboli hlavným dôvodom, prečo sa Geissenovci pri slovenskom pavilóne na výstave Expo pristavili. "Bol to v podstate náš produkčný, ktorý bol na Expo a všetko si popozeral, tak jemu sa veľmi páčilo vaše auto a povedal si, že toto je presne niečo, čo by si Róbert určite chcel pozrieť,“ prezradila v rozhovore pre Nový Čas Carmen.

"Veľmi pravdepodobne si niekedy kúpim vodíkové auto, keď dozrie... Ale toto auto bolo, čo sa dizajnu týka, mega,“ povedal Geissen.

