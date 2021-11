Richard Sulík tvrdí, že nebude súhlasiť s predajom podielu v SSE maďarskej štátnej spoločnosti

Sulík priblížil, že v súčasnosti štát vlastní 51 % SSE a česká spoločnosť EPH 49 %. Tá však chce svoj podiel predať, pričom ich oslovila maďarská štátna spoločnosť MVM. Minister podotkol, že vláda má možnosť takémuto predaju zamedziť na základe novely zákona o kritickej infraštruktúre, a to tak, že s tým vyjadrí nesúhlas. Uznesenie, kde sa vláda vyjadrí proti predaju podielu spoločnosti MVM, plánuje predložiť na ďalšie zasadnutie vlády.

Ozrejmil tiež, že v utorok (9. 11.) mal stretnutie s predsedom predstavenstva SSE Františkom Čuprom, kde mu Sulík oznámil, že s takýmto predajom nebude súhlasiť. Skonštatoval, že SR má síce predkupné právo, poukázal však aj na to, že cena podielu je v súčasnosti 1,250 miliardy eur.

Okrem toho, že by bol vlastníkom podielu iný štát, sa ministrovi nepozdávajú ani kroky Maďarska v poslednom čase, a to v súvislosti so štátnym fondom na výkup pôdy na Slovensku. "Nechcem, aby maďarský štát vlastnil významnú časť významného podniku. Toto sa nerobí a zbytočne by to zaťažovalo vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom," zdôraznil Sulík.