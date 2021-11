Hromadná nehoda na D1 vo večerných hodinách: FOTO Príčinou zrážky bol pravdepodobne mikrospánok

BRATISLAVA - Pod dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok (1.11.) v noci na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, sa podpísal pravdepodobne mikrospánok. Príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje. Nehoda sa zaobišla bez zranení, alkohol dychová skúška u nikoho nepotvrdila. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa doterajších informácií pravdepodobne z dôvodu mikrospánku zišiel jeden z vodičov na pravú krajnicu, kde narazil do tlmiču nárazov. Nárazom vozidlo odhodilo do ľavého jazdného pruhu. Ďalší vodič, ktorý v tom momente prechádzal týmto úsekom, sa mu síce vyhol, avšak zozadu do neho narazil kamión s poľským evidenčným číslom. Pri dobrzďovaní v ľavom jazdnom pruhu došlo následne k ďalším zrážkam troch vozidiel. "Pri nehode nedošlo k zraneniam žiadnych osôb, vykonanými dychovými skúškami nebola zistená prítomnosť alkoholu u žiadneho účastníka tejto udalosti," skonštatoval Szeiff.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Dopravná nehoda sa stala v pondelok krátko pred 22.30 h. Úsek diaľnice D1 bol neprejazdný viac ako dve hodiny. Premávka bola v oboch jazdných smeroch obnovená o 00.45 h.