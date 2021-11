Kulkovský chce zvýšiť zaočkovanosť: Jasný plán a tvrdá kritika štátu! Ľudí presvedčila pravda, nie lotéria

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Na Slovensku je zaočkovaných cez 2,5 milióna ľudí, napriek tomu sme z hľadiska zaočkovanosti krajiny na spodných priečkach v rámci krajín Európskej únie. Slovensko sa sfarbilo od pondelka viac-menej do bordova a čierna. Lekár Milan Kulkovský tvrdí, že očkovanosť by sa dala zvýšiť. Avšak, kompetentní by museli zvýhodňovať očkovaných a nie ustupovať neočkovaným.

Podľa lekára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice je očkovanie najúčinnejším bojom s pandémiou, avšak poukázal na to, že bolo viacero pokusov o to zvýšiť záujem o očkovanie. Tie však podľa jeho názoru boli všetky neúčinné. Jedným z pokusov, ako zvýšiť očkovanie bola napríklad aj očkovacia lotéria z dielne ministerstva financií, ktorá skončila uplynulý víkend. Tú Kulkovský pravidelne kritizoval.

„Najvyššie percento občanov, teda tí, ktorí podstúpili očkovanie v prvých mesiacoch, tak urobili z najrozumnejšieho dôvodu - ochranu seba a svojich blízkych. Motivovať ich nikto nemusel. Neskôr sa pridávalo čoraz viac tých, ktorých viedla k vakcínam “sloboda” - letné dovolenky, jednoduchšie cestovanie, prísľub výhod, vyhnutie sa testovaniu. Nemotivoval ich štát, ale snaha zachovať si ako-také pohodlie,“ konštatoval lekár.

Ako dodal, ďalšou skupinou sú tí, ktorých niekto do tohto kroku presvedčil – či už rodina, kolegovia, alebo kamaráti. V rozhodovaní im podľa lekára mali pomôcť príbehy ľudí, ktorí bojovali s koronavírusom a väčšinou svoj boj prehrali. Ich príbehy rozprávali zdravotníci, ktorí sa o nich starali a denne sa s takýmito ranami osudu stretávajú. „Presvedčila ich pravda. Nie štát. Som presvedčený o tom, že dôležitú úlohu zohral zlepšený marketing a komunikácia ministerstva zdravotníctva na sociálnych sieťach a boj Polície Slovenskej republiky proti šíreniu hoaxov. Pár rozumných príspevkov presvedčilo oveľa viac ľudí, ako žrebovanie,“ upozornil Kulkovský s tým, že svoju rolu v boji s koronavírusom zohrali aj médiá.

Vyjadril sa aj k očkovacej lotérii. Podľa Kulkovského štátu asi stačilo, že sa za 24 miliónov eur dalo zaočkovať pár stoviek ľudí. „Možno by bolo lepšie dať ku každej vakcíne 12 vajec, kilo zemiakov a balíček vitamínov zdarma, no berme to tak, že je to vždy lepšie než hrdzavým drôtom do oka…Ako teda? Nuž, prax nám ukázala, že úplatkom vo forme lotérie, veľa očkovacej vody nenamútime. Priama platba, teda stovka za vpich, by bola príliš drahým divadlom,“ zamyslel sa Kulkovský. Ako vysvetlil, ak by mal on motivovať ľudí na očkovanie, išiel by na to úplne iným systémom.

Poukázal na to, že by za každého zaočkovaného dal regionálnej nemocnici určitú sumu, ktorú by mohli využiť napríklad na nákup nových postelí, výmenu okien či zateplenie a využíval by sa pritom aj systém žolíkov. Tie môžu získať mestá za zaočkovanosť rizikovej skupiny obyvateľov – teda tých nad 50 rokov. Tento systém by podľa Kulkovského mohol presvedčiť ľudí motivovať sa navzájom.

„Zároveň je nevyhnutné zvýrazniť v každej farbe regionálneho semafora rozdiel vo výhodách medzi očkovanými a neočkovanými. Najmä v čiernej. V nej otvoriť prevádzky pre očkovaných a tých, ktorí Covid-19 prekonali v posledných 6 mesiacoch. V tmavších farbách vyžadovať zo strany zamestnávateľov od neočkovaných zamestnancov častejšie Ag testovanie, vstup do prevádzok s čerstvým testom. Očkovanie je zadarmo, alternatíva, teda testy, by mali byť drahšie (pravdaže v určených indikovaných prípadoch zadarmo). Ak to funguje na vyspelom západe, kde sa politikom netrasú nohy, mohlo by aj u nás. No a čo je dôležité. Prísnejšie a častejšie kontroly dodržiavania opatrení,“ uzavrel Kulkovský.

Ten bojoval už dávnejšie za to, aby sa v čiernych okresoch otvorili fitness a wellness centrá či podniky pre očkovaných. Konzílium odborníkov však rozhodlo, že súčasné nastavenie COVID automatu je správne a meniť sa nebude. Kulkovský ich rozhodnutie tvrdo kritizoval.

Na jeho status reagovalo aj samotné ministerstvo zdravotníctva. To Kulkovskému poďakovalo za „pochvalu“ a dodalo, že si vážia nielen prácu lekára v nemocnici, ale aj jeho aktivitu na sociálnych sieťach.