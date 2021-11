KORONAVÍRUS Zaočkovaní by mali mať podľa premiéra prístup do prevádzok v čiernych okresoch

Eduard Heger

KOŠICE - Ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať prístup do vybraných prevádzok aj v čiernych okresoch. Myslí si to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Rozhodnutie však bude na konzíliu odborníkov, skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii v Košiciach. Sprísňovanie protiepidemických opatrení na štátnych hraniciach nepovažuje za potrebné. Premiér zároveň vyzval nezaočkovaných, aby svoje rozhodnutie prehodnotili.