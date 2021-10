Trpká realita po skončení očkovacej lotérie: Sme tretí najhorší v Únii! Čo na to Matovič? Minister reagoval v priamom prenose

Moderátorská dvojica v zložení Vera Wisterová a Marcel Forgáč hneď v úvode posledného dielu relácie "Byť zdravý je výhra" pomenovali trpkú realitu. Spomedzi krajín Európskej únie máme tretiu najnižšiu zaočkovanosť. Plne zaočkovaných máme iba 44,3 percenta obyvateľov. Za posledných 11 týždňov pritom prvú dávku vakcíny dostalo 259 454 ľudí.

Horšie je na to už iba Bulharsko a Rumunsko. Pre porovnanie napríklad v takom Portugalsku dosahuje zaočkovanosť približne 90 percent.

Zdroj: Reprofoto - RTVS

Po takýchto správach nebolo nikomu v štúdiu veľmi do smiechu. To už však k moderátorom mieril prvý hosť, ktorým bol strojca celej lotérie, financmajster Igor Matovič. Ten nízku zaočkovanosť okomentoval slovami, že ho to "mrzí" a "máme čo robiť." Tiež však uviedol, že aj keby takto zachránili iba jediný ľudský život, stálo to za to.

Rozdali sa posledné výhry

Pri žrebovaní však Matovič šťastnú ruku nemal. Najskôr so žrebom v ruke skúsil zažartovať a povedal, že vytiahol Igora z Trnavy, čím najskôr dostal viditeľne do pomykova aj samotných moderátorov. "Mne to akože nedáte," spýtal sa financmajster s úsmevom. Následne však už oznámil meno skutočnej potenciálnej výherkyne, ktorou bola Terézia z Novák. Žiaľ, tá telefón nezdvihla a prišla tak o 200-tisíc eur.

Zdroj: Reprofoto - RTVS

Herečka Eva Vráblicová, ktorá bola ďalším hosťom, už mal šťastnejšiu ruku a Danke z obce Hodruša-Hámre tak putovalo po vyslovení správneho hesla rozprávkových 300-tisíc eur.

Tretím hosťom bol moderátor Mravec, ktorý vyžreboval Katarínu z obce Príslop. Tá tiež telefón zdvihla a povedala správne heslo, čím vyhrala 100-tisíc eur. Ako štvrtý bol rukou speváčky Janais vytiahnutý Juraj z obce Bíňa, ktorý však telefón nedvíhal.

Zdroj: Reprofoto - RTVS

Smutný príbeh posledného výhercu

Na posledného výhercu tak čakalo až 200-tisíc. Jeho meno z osudia ťahal doktor Ján Danko. Vyžrebovaný Ladislav z obce Čirč však telefón nezdvíhal a následne sa ozvalo známe: "Volaný účastník je dočasne nedostupný..." Nastala tak ďalšia neštandardná situácia, ktorých sme v očkovacej lotérii za 12 týždňov videli hneď niekoľko – tentokrát sa vôbec po prvý raz žrebovalo o tú istú výhru dvakrát.

Druhým šťastlivcom bol Rudolf z Hviezdoslavova, ktorý telefón zdvihol a po vyslovení správneho hesla sa môže tešiť z výhry 200-tisíc eur. Žiaľ – jeho radosť z výhry mala smutný dovetok – poslednému šťastlivcovi z očkovacej lotérie zomrela mama na Covid-19.