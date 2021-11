VIDEO To si robí srandu? Sulík si priznal chyby pri ceste do Dubaja, ale... vybavil nám Geissenovcov

VIDEO Richard Sulík vysvetľuje kauzu pasov:

Počas týchto dní som sa poučil, tvrdí minister

Pokorený Sulík začal brífing pomerne odmerane. "Mám za sebou niekoľko poučných dní. Nikdy som nebol politikom, ktorého bolo treba naháňať po chodbách parlamentu. Vždy som na všetky otázky vedel odpovedať vyčerpávajúco.To preto, lebo žijem čestne," uviedol na začiatok.

"Nie som však bezchybný. Dôveru, ktorú som dostal od občanov, využívam v plnej miere v ich prospech. Výsledky sú také, že sa za nich hádam netreba hanbiť," myslí si minister hospodárstva. "Sú tu aj opozičné klamstvá a osočovanie. Pán Fico opakovane tvrdil niečo o kokaínových žúrkách. Minulý týždeň zas riešil moje vysvedčenie z maturity, kde hovoril, že je sfalšované. Ospravedlnenia sa však človek nedočká," skončil krátky úvod k tlačovke vicepremiér.

"Počas uplynulých dní som strávil niekoľko dní na svetovej výstave Expo Dubaj 2020. V čase prezentácie a stavby je potrebné byť na mieste, aby sa veci pohli. Náš pavilón je medzi najlepšími, aké tam sú. Pochopí to len ten, čo tam bol," obhajuje svoju osobnú účasť v Dubaji líder SaS.

Od prvého momentu som chcel cestu za dcéru platiť zo svojho

Následne ale prešiel na očakávanú tému - prítomnosť jeho dcéry Alexandry medzi delegátmi. "Zobral som so sebou moju dcéru Alexandru. Od prvého momentu, kedy som sa s mojou Saškou takto dohodol, bolo mi jasné, že všetky náklady uhradím ja z mojich súkromných peňazí, resp. ona. Išlo o letenku a bývanie. Pri bývaní to išlo, lebo delegácia bývala v jednom hoteli a my v druhom, išlo o súkromné peniaze," otvorene hovorí Sulík.

"Pri letenke vládnym špeciálom to možné nebolo, vyúčtovanie príde až mesiac po odlete. Nemalo to ešte byť kedy zaplatené, ale tu vás ubezpečujem o tom, že to zaplatené bude a tento úmysel som mal od prvého momentu," uvádza dôvod minister hospodárstva.

"Alexandra je vzdelaný človek, študovala v Londýne, v Amsterdame či na Univerzite Komenského. Je to právničká a momentálne si robí koncipientskú prax a venuje sa téme energie. Zhoda s inými textami z jej práce je niekde pred 5 percentami - písala si ju sama," spomína kvality svojej dcéry líder liberálov.

"Ona bola súčasťou delegácie, v lietadle pritom ešte boli 2 voľné miesta, nikoho nevytlačila, cestou späť dokonca až 3 voľné miesta," dodal.

Bola to chyba a podcenil som to, už sa to nestane

Z toho, čo hovorí minister vyplýva aj to, že pochybnosti pred týmto krokom boli vo vzduchu ešte pred mediálnym prevalením, a o tejto veci sa dohadovali cez mobil. "Z SMS komunikácie z 18. októbra vyplýva to, že radšej to bude deklarovať ako súkromnú cestu, a to sa bohužiaľ nestalo. Tu nastala chyba, ocenil som tú situáciu a Saška uzavrela zmluvu s ministerstvom. Ja som o tom nevedel ani to, čo je to za zmluvu, mal som dôležitejšie veci. Na to, aby Alexandra letela s delegáciou je potrebné mať takúto zmluvu uzavretú. Podcenil som to a uznávam, vyzerá to zle. Stalo sa to nedopatrením. Dôležité je, že neklamem a neklamem ani vo veciach, ktoré sa ma týkajú osobne," opäť si Sulík nasypal popol na hlavu.

Hejteri by sa tam mali prísť sami pozrieť

Sulík sa v rámci témy vrátil aj k téme samotného Expa a kritiky zo strany opozície. "Náš pavilón na Expo si však nezaslúžia "reklamu", ktorú tu niektorí neprajníci tvoria. Napríklad Peter Pellegrini sa dokonca prejavil tým, že sme vraj ako jediní meškali, čo nie je pravda, pretože pri otváraní ďalších 40 nemalo rovnako otvorené, vrátane toho dánskeho," hovorí verejnosti vicepremiér.

"Dali sme si na tom záležať. Mnoho ľudí tam kmitalo. Toto Expo a obzvlášť časť mobility nie je o krojoch, ľudovkách a ani haluškách, ale o hightech, technickej vyspelosti krajiny o vodíkovom aute... Toto je to, čím sa Slovensko chváli a tým sme zaujímaví pre krajiny," obhajuje dôležitosť výstavy Sulík. "Bol by som veľmi rád, keby okrem dubajského kráľa, Geissenovcov či dokonca Petra Sagana, ktorý nás má navštíviť dnes, tam prišli aj tí, ktorí sa k tomu stánku vyjadruju prostredníctvom hejtov na internete," odporúča Sulík.

Dúfa vo vyšetrenie, zatiaľ ráta aj s hackerským útokom

V prípade šokujúceho úniku celých, nezacenzurovaných pasov delegátov je Sulík zatiaľ stratený. "Neviem ako sa to stalo. Neviem, či to bol cielený útok hackerov, alebo ľahostajnosť zamestnancov, ale zisťujeme to. Ale vyzerá to tak, že zamestnanci nášho ministerstva nepochybili. Dúfam, že NBÚ sa tomuto bude venovať. Takéto údaje nemajú čo unikať a dúfam, že to vyšetrené bude," verí minister a líder SaS.

Následne Sulík vyzval novinárov na všetky možné otázky, ktoré vraj do poslednej zodpovie, a viac sa k tejto téme vracať nechce.

Toľko skloňovaný advokát Zigo

Líder Hlasu-SD krátko pred brífingom však upriamil pozornosť aj na právnika Radslava Ziga, ktorý sa mal na palube nachádzať tiež a mal o jeho pôsobení pochybnosti. Aj k nemu sa Sulík rozhodol vyjadriť. Spoznal ho totiž cez vlastnú dcéru. "Pán Zigo je muž, u ktorého moja dcéra začala robiť 4 mesiace pred voľbami koncipientku. Neviem ako sa k nemu dostala. Začala tam robiť ako mladá právnička. Keď sme sa dostali do vlády, tak tento pán ju poprosil, aby som sa s ním stretol. To sa aj stalo. Zistil som, že tento čovek sa v oblasti energetiky veľmi dobre vyzná. Poprosil som ho o jeden posudok ku konkrétnej veci a zistil som, že je veľmi dobrý, nekecá a vyzná sa, a preto som ho vyzval, aby zastupoval štát v oblasti energetiky a s ním ako s nominantom som veľmi spokojný," vysvetľuje Sulík angažovanosť Ziga.

"V septembri u neho dala výpoveď. Preto mala aj 4 dni voľno, a preto mohla ísť so mnou, keďže jej tam ešte ostali dni dovolenky. Ukončenie pracovného pomeru však bolo ešte pred cestou do Dubaja. Tiež som počul, že pán Zigo má konkrakt s ÚRSO-m. Neviem, ako sa k tomu kontraktu dostal, pýtajte sa napríklad pána Jurisa," presmeroval otázku Sulík. "Nevedel som o tom," vyhlásil.

Diel Geissenovcov o Slovensku dohodnutý pri haluškách

Negatívne správy však Sulík zakončil nečakanou pozitívnou čerešničkou. Nie je už žiadnym tajomstvom, že sa pri varení stretol so slávnym Robertom Geissom, s ktorým sa však nerozprával len o výstave.

Zdroj: Instagram.com/richard_sulik

Nemecká dvojica Geissenovcov je totiž aj v týchto končinách pomerne známa svojou okázalou reality show o živote boháčov. "Dohodol som tuším jeden diel, ktorý bude len o Slovensku. Dohodol som to tam pri haluškách a bude to dobrá reklama o našej krajine," povedal Sulík s tým, že výroba jedného dielo podľa neho stojí cca 100-tisíc eur.