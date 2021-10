Štipľavé ODVOLÁVANIE Sulíka: Kvôli kokaínu padlo trestné oznámenie! Fico pení, šéf SaS šiel po vysvedčenie

BRATISLAVA – Poslanci v parlamente dnes od rána sedia v laviciach a snažia sa odvolať ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Do roztržky sa dostal najmä s poslancami za opozičný Smer-SD, ktorí návrh podali. Minister hospodárstva vymenoval na svoju obhajobu niekoľko bodov, líder Smeru na neho vytiahol sfalšované vysvedčenie a ranč v Austrálii.

Návrh na odvolanie ministra hospodárstva iniciovali poslanci Smeru. V úvode vystúpil Robert Fico ako predkladateľ návrhu, po ňom Sulík. Vláda ako celok tento návrh odmietla. „Vláda ho podporuje vo výkone funkcie a nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery,“ povedal Heger. Vládny kabinet prijal stanovisko na utorkovom online rokovaní.

VIDEO Fico žiada, aby Sulík vysvetlil všetko ohľadne jeho ranču v Austrálii

Aktualizované 12:37 Trestné oznámenie na Roberta Fica kvôli ohováraniu, ktoré sa týka Ficových výrokov, že šéf SaS užíva kokaín, je už podpísané. Sulík, alebo jeho zástupca, ho plánuje podať počas obedňajšej prestávky.

VIDEO Richard Sulík podáva na Roberta Fica trestné oznámenie pre výroky o kokaíne

Aktualizované 12:35 Sulík očakáva, že niektorí poslanci OĽaNO sa pri jeho odvolávaní zdržia hlasovania tak, ako sa niektorí poslanci SaS zdržali pri odvolávaní Matoviča. "Ľudsky tomu budem rozumieť," povedal Sulík. "Môže sa stať, že sa niektorí poslanci zdržia," myslí si Sulík. Pri poslancoch Sme rodina sa nechá prekvapiť.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Aktualizované 12:28 Sulík neočakáva, že bude odvolaný. Schôdza bude pokračovať o 14:00.

Aktualizované 12:20 Sulík na tlačovke počas rokovacej prestávky ukázal maturitné vysvedčenie. "Ja neviem, kde ten chlap na to chodí. A prekvapuje ma, ako na to došiel, však pán Bödör ma nechal lustrovať, videl som pavúka, bol som vypovedať na polícii. Pán Kočner ma nechal sledovať," reagoval Sulík.

Aktualizované 11:58 Sulík v pléne povedal, že na ranč v Austrálii si požičal 500-tisíc eur, ktoré bude splácať do svojej 70-ky. V druhom vystúpení tiež skonštatoval, že všetko vysvetlil a dal si námahu, aby vymenoval 15 bodov. "Ale keď je reakcia Roberta Fica taká, že sme neurobili nič, to je ako keď poviem, že dva a dva sú štyri a on povie, že nula. Tak čo s tým?" dodal.

Mimoriadna schôdza nebude, odvolávať sa bude na riadnej schôdzi

O 11-tej poslanci hlasovali o návrhoch zákonov. Smer však stiahol návrh na mimoriadnu schôdzu na odvolávanie Sulíka. Mimoriadna 49. schôdza venovaná odvolávaniu ministra hospodárstva Richarda Sulíka tak v utorok o 14.00 h nebude. Poslanci podpísaní pod návrhom svoje podpisy stiahli. Jeden z predkladateľov, predseda Smeru Robert Fico, to odôvodnil tým, že rokovanie o vyslovení nedôvery Sulíkovi už bolo otvorené v rámci riadnej schôdze. Hlasovanie tak bude len jedno.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Falošné maturitné vysvedčenie

Sulík podľa lídra Smeru nemá pokračovať ako minister hospodárstva. Zároveň vyjadril aj pochybnosti o jeho maturitnom vysvedčení. „Máme informácie, že ste sfalšovali maturitné vysvedčenie,“ povedal Fico v rámci rozpravy. Na tieto slová reagoval aj Sulík. Podľa neho schôdza začala veselo.

„Mám maturitné vysvedčenie... Keď dorečním, pôjdem si ho zobrať aj s prekladom, ktorý som potreboval, aby som mohol študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ja som si poctivo vyštudoval svoje školy. Poctivo som urobil všetky skúšky,“ povedal. Potom, ako skončil vystúpenie, z pléna odišiel a v sále sa nenachádzal ani jeden z členov vlády.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

To namietal Peter Žiga, ktorý chcel podať procedurálny návrh, aby sa zabezpečila prítomnosť aspoň jedného člena vlády v sále. Podpredseda parlamentu ho upozornil, že nie je povinnosťou Sulíka, aby bol v sále. „Pán Sulík sa vráti, išiel po svoje maturitné vysvedčenie,“ povedal Gábor Grendel. Podľa nezaradeného poslanca by mal byť Sulík v rokovacej sále, pokiaľ na neho poslanci reagujú faktickými poznámkami. „Je to urážka zdravého rozumu. Pán Sulík, ste obyčajný zbabelec,“ povedal Erik Tomáš.

Ranč v Austrálii

Ďalšou témou, na ktorú Fico poukázal, je na ranč v Austrálii. Sulíka žiadal, aby vysvetlil svoj podiel. „Pokiaľ to pán minister nevysvetlí, toto nemá zmysel,“ uviedol. „Chcem vedieť, aký to je ranč, aký je veľký, koľko to stálo. Je neuveriteľné, že používate Slovensko ako nejakú hračku. Keď sa vám tu páči, tak ste tu, a potom chcete zdrhnúť do Austrálie a na nejaké Slovensko sa vykašľať,“ povedal líder. Smeru.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Šéf rezortu hospodárstva k vlastníctvu ranča uviedol, že vlastné podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý vlastní takúto nehnuteľnosť. „Vzal som si na to úver. Založil som dva byty v Bratislave a splácam úver,“ povedal Sulík s tým, že tam nebol už dva roky. „Môj plán je taký, že zimy budem tráviť tam, toto som si dožičil. Bavíme sa o cene lepšieho bratislavského bytu. Nepoviem, s kým ten ranč mám,“ dodal na adresu ranča.

Trestné oznámenie na Fica kvôli kokaínu

Počas svojej rozpravy Sulík oznámil, že podáva dve trestné oznámenia. Jedno na Slovak Energy a druhé na poslanca Fica, ktorý o ňom dlhodobo hovorí, že užíva kokaín. Fico podľa Sulíka v relácii povedal, že "kokaín a SaS, to je ako jedna rovnica". Dodal, že obaja o sebe hovoria veci, ktoré sa tomu druhému nepáčia. Rozdiel je však podľa ministra v tom, že Fico klame a on hovorí pravdu. „Ja som kokaín nikdy nebral, nikdy nedotkol. Viem, že keď máte vo vláde Kaliňáka a Počiatka, je ťažké tomu veriť,“ reagoval. Zároveň dodal, že v minulosti bol aj na drogovom teste, keď o ňom Fico klamal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Budem sa brániť, a tak podávam na vás trestné oznámenie,“ povedal. Fico reagoval, že je to prvýkrát v histórii, kedy niekto podal trestné oznámenie na navrhovateľa. Sulík svoje vystúpenie ukončil 15 opatreniami, ktoré by podľa neho mali pomôcť s cenami energií. Minister totiž nesúhlasil s kritikou Smeru, že jeho rezort neurobil žiadne kroky v otázke cien energií. Podľa Fica ani jeden z pätnástich bodov, o ktorých hovoril Sulík, nesmeruje vraj k tomu, o čom má byť táto schôdza.

Výkriky Ľuboša Blahu

Faktickou poznámkou reagoval na premiéra Eduarda Hegera aj poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Ten prirovnal odpočúvanie Roberta Fica ku kauze Watergate. „Vy musíte odstúpiť, vláda odpočúvala lídra opozície,“ reagoval Blaha na premiéra Eduarda Hegera, ktorý vystúpil počas odvolávania ministra hospodárstva.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Blaha neskôr povedal, že rozdiel medzi nahrávkami Sulíka a Mariana Kočnera a nahrávkami z tzv. Gorily 2 je ten, že Sulíka si nahral Kočner, no Fica a spol. si nahral štát, teda polícia. Predseda vlády povedal, že možno príde čas aj na Ľuboša Blahu „Podozrenie z korupcie tu je, áno u vás. Možno príde aj na vás, ale zatiaľ vás nespomínajú,“ povedal premiér.

Odvolávanie Sulíka

Podľa predkladateľov návrhu na jeho odvolanie nepredstavil Sulík jediné racionálne riešenie, ten to odmieta. Spomenul napríklad zavedenie transparentnej regulácie prirodzených monopolov v energetike, prijatie novely zákona o kritickej infraštruktúre, novely atómového zákona či opatrenia na to, aby dostali Mochovce do funkčného stavu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Uistil tiež, že plynu je dostatok. Pri elektrine bude podľa neho nárast 3 - 4 eurá mesačne. „To ma mrzí, nevieme viac urobiť,“ dodal s tým, že dôležité sú pevné pracovné miesta. Zvýšené náklady priemyslu sa podľa neho vláda snaží kompenzovať. Podáva zároveň trestné oznámenie na manažérov Slovakia Energy. „To, čo oni urobili, nebolo len nekorektné a nemorálne, bolo to aj protizákonné,“ vyhlásil. Spomenul tiež zavádzanie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS).

O vyslovení nedôvery ministrovi hospodárstva zákonodarcovia diskutujú od utorka rána. Do rozpravy je ešte písomne prihlásených sedem poslancov. Následne budú mať možnosť prihlásiť sa aj ústne. „Doterajšie verejné vyhlásenia a praktická nečinnosť p. Sulíka ako ministra hospodárstva SR potvrdzujú absolútnu nespôsobilosť p. Sulíka na výkon tejto mimoriadne dôležitej exekutívnej funkcie,“ konštatujú poslanci v odôvodnení návrhu. Namietajú napríklad situáciu okolo rastu cien energií, kde Sulík podľa predkladateľov nepredstavil jediné "racionálne" riešenie. Nezvládol podľa nich ani prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo.