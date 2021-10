Hrozí, že stravné od nového roku dodaníme!

Pôvodným zámerom novely bolo odstránenie daňových rozdielov medzi stravnými lístkami / gastrokartami a finančným príspevkom na stravné. Od marca tohto roku si totiž zamestnanci môžu okrem straveniek zvoliť ako stravné i peniaze. Novela však ide zrejme ďalej a prináša pri zvýšenom stravnom i vyššie zdanenie. Ak zamestnanec dostane na stravné viac ako 2,81 Eur, bude po novom platiť daň z príjmu a odvody bez ohľadu na to, či pôjde o stravné prostredníctvom peňažného príspevku, straveniek alebo v podnikových jedálňach a kantínach.

Zamestnancom hrozí i to, že ak im zamestnávateľ, ktorý má problémy s cash-flow, vyplatí stravné neskôr, pozadu a nie vopred - ako stanovuje zákon, zamestnávateľ bude povinný celú hodnotu príspevku zamestnancovi zdaniť - a to aj spätne! Na stravné si tak bude musieť zamestnanec doplatiť.

Výšku stravného politici už dva roky nezvyšovali - dohodli sa na jeho "zmrazení." Pohľad do jedálnych lístkov jasne ukazuje, že ceny jedál v reštauráciách rastú nielen pre problémy gastrosektora, ale aj pre rastúce ceny potravín a energií. Otázne teda je, ako tieto zmeny stravného zamestnancov "pomôžu" najmä menej zarábajúcim pracujúcim.