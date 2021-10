Máme tu enormné ZDRAŽOVANIE: Všetko, čo môže, ide hore! Pozrite si, o koľko stúpnu ceny

archívne video

Štatistický úrad len nedávno zverejnil septembrový vývoj cien tovarov a služieb. Údaje pritom pre spotrebiteľov neveštia nič dobré. Ceny sa oproti júlu 2021 zvýšili o 0,8 %. Ešte hrozivejšie je medziročné porovnanie, kde je nárast až 4,6 %.

Najviac zdraželi ceny v oblasti reštaurácií a hotelov (o 11,8 %).Podpísala sa na tom najmä zmena vo financovaní obedov na základných školách. Ceny v závodných jedálňach tak medziročne vzrástli o takmer tretinu. Nasledovala oblasť dopravy s medziročným nárastom cien o 11,6 %.

Zdroj: Getty Images

"V septembri si Slováci za potraviny a nealkoholické nápoje priplácali medziročne viac o 4,2 %. Medziročne platili zákazníci v obchodoch viac najmä za zeleninu (o 15,5 %), ovocie (o 7,2 %), chlieb a obilniny (o 4,0 %), mlieko, syry a vajcia (o 2,8 %), ale aj za mäso (o 2,3%). Najzastúpenejšia položka spotrebného koša bývanie v septembri zaznamenala medziročný nárast cien o 2,6 %," uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

V septembri sme si ale v porovnaní s predošlým rokom priplatili aj za alkoholické nápoje a tabak, a to o 7,8 %. Dôvodom boli podľa analytičky tabakové výrobky, ktoré si nárast cien o takmer 16 % pripísali na svoje konto kvôli vyššej spotrebnej dani. Drahší, ako vlani bol ale aj alkohol, hlavne destiláty.

Nasledovali ceny v oblasti pošty a spoje s nárastom o 6,6 %, a to kvôli vyšším cenám telefónnych služieb. Priplatíme si aj bývanie v dôsledku prudkého nárast cien stavebných materiálov.

Zdroj: pixabay

Dôvodov zdražovania je viacero

Dôvodov, prečo ceny potravín idú nahor, je podľa analytičky viacero. Kľúčovú úlohu zohráva počasie, ktoré má dopad na úrodu a to najmä rastlinného pôvodu. Tá následne ovplyvňuje živočíšnu výrobu, čiže chov zvierat. "Neprospieva tak príliš veľké sucho a ani to, keď ho vystrieda prívalový dážď. Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na svetových trhoch a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch u nás," uviedla Sadovská.

Veľkú rolu zohráva aj pandémia. "Tá postihla počas prvej aj druhej vlny jednotlivé ekonomiky rôznym spôsobom. Spoločným ukazovateľom nielen viac postihnutých krajín bol problém s pracovnou silou. Obmedzenia na hraniciach spôsobili nedostatok pracovnej sily zo zahraničia, problém ale mohol byť aj s pracovnou silou v krajine kvôli šíreniu nákazy," vysvetlila.

Zdroj: Getty Images

Ďalším dôvodom zdražovania je rastúca cena ropy a pohonných látok. Potraviny je totiž potrebné nielen vyrobiť, ale aj prepraviť do obchodov, aby sa dostali na pulty a odtiaľ k zákazníkom.

Upozorňuje tiež, že napríklad v prípade mäsa svoju rolu stále zohrávajú aj africký mor ošípaných či vtáčia chrípka. "Naši potravinári a obchodníci ale upozorňujú aj na opatrenia štátu – na vyššie príplatky za nadčasy a prácu cez víkend ci vyššiu minimálnu mzdu," uviedla.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Obchodníci zároveň upozorňujú aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení práve v súvislosti s pandémiou. "Vyššie náklady pociťujú potravinári aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či drahším obalovým materiálom. Nepochybne sa ich ale dotknú v nasledujúcich mesiacoch aj avizované vyššie ceny energií," dodala Sadovská.

Zdroj: Getty Images

Zdražovanie ešte nekončí

Prognózy ohľadom vývoja cien pritom neveštia do budúcnosti nič dobré. Analytici predpokladajú, že tempo zdražovania do konca roka v prípade potravín a nealkoholických nápojov ešte zrýchli. Na prelome rokov 2021 a 2022 si za ne budeme priplácať navyše približne 5 %. V prvom štvrťroku budúceho roka by dokonca inflácia potravín mohla atakovať až úroveň 6 %.

"Počas nasledujúcich mesiacov bude naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál. Kým v tomto roku sú energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch," uviedla analytička. Pripravte sa teda na to, že vám náklady na bývanie v budúcom roku vzrastú. Podpíšu sa pod to vyššie ceny elektriny a plynu.