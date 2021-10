SaSkár porušil pravidlá: Zabudol na eHranicu a teraz mu hrozí pokuta, opozícia ho vyzýva na odchod z funkcie!

BRATISLAVA - Predseda finančného výboru Marián Viskupič sa počas tohto týždňa priznal k nečakanej veci a nová kauza bola na svete. Po viacerých odchodoch do zahraničia sa totiž nevedome zabudol zaregistrovať do portálu eHranica, pričom v jeho prípade je ako u nezaočkovanej osoby riziko o to väčšie. Viskupič teraz celý problém hasí ako sa dá a z opozície mu dokonca prízvukujú, aby sa vzdal funkcie šéfa výboru!

Viskupič urobil nečakané priznanie pre tvnoviny.sk, ktoré robili na chodbách anketu k tejto problematike. "Určite som bol v zahraničí," povedal najskôr poslanec, ktorého sa spýtali, či sa zaregistroval do eHranice. "No asi nie," odpovedal Viskupič na otázku, či sa do systému zapísal. V momente sa tak naňho obrátila celá pozornosť.

Sype si popol na hlavu a je pripravený na sankcie

Registrácia v eHranici je pritom pre všetkých Slovákov v čase pandémie povinná a v prípade nezaočkovaných ľudí ide o ešte väčší prehrešok. Šéf výboru, ako nakoniec vysvitlo, totiž zaočkovaný nie je. "Priznávam a potvrdzujem, že som skutočne bol trikrát v Českej republike. V mojom prípade to boli výjazdy za mojou mamou," priznal poslanec za SaS.

"Bolo to asi 30 kilometrov od hraníc na Morave, vždy to bolo len na pár hodín a vždy som sa v daný deň vrátil naspäť," pokračuje v priznaní Viskupič. "Musím povedať, že som to asi podcenil, Nezahlásil som sa do eHranice, neabsolvoval som karanténu, je to moja chyba. Ak mi Úrad verejného zdravotníctva pošle pokutu, nezostáva mi nič iné, len ju zaplatiť. Nekonal som v súlade s pravidlami," sype si popol na hlavu šéf výboru.

Nebudem mu hovoriť, čo má robiť, tvrdí Kollár

"Je to porušenie a mal by sa k tomu postaviť ako chlap a povedať "prepáč" alebo dostať nejakú pokutu. Pán Viskupič to musí nejakým spôsobom vyriešiť sám a ja mu nebudem hovoriť, čo má robiť," povedal v reakcii na dianie okolo šéfa výboru predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Nech ten trest pekne dostane, hovorí Sulík

Podobný postoj ako Viskupič by po takomto prehrešku zaujal aj jeho stranícky šéf Richard Sulík (SaS). "Porušil pravidlá. Padni, komu padni. Ak hrozí nejaký trest, tak nech ten trest dostane," hovorí o vlastnom poslancovi minister hospodárstva.

Opozícia je tvrdšia

Ako to už v takýchto prípadoch býva, aj tohto prípadu sa chytila aj opozícia, konkrétne mimoparlamentný Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim. Expremiér ho vyzýva na osobnú zodpovednosť. "Musíme predsa plne dodržiavať pravidlá ak chceme, aby ich dodržiavali aj ľudia. V tomto prípade pán Viskupič konal presne naopak. Mal by naozaj zvážiť, či by aspoň ako gesto nemal skončiť ako šéf výboru a ostať len ako radový poslanec," povedal novinárom Pellegrini.

Chybu si priznal, návštevy nateraz preruší

Viskupič si podľa vlastných slov chybu priznal a je pripravený niesť následok. "Tá chyba znamená podľa platných pravidiel pokutu, a toto považujem za dostatočné vyvodenie zodpovednosti," uzavrel Viskupič s tým, pričom za jeho slová sa postavil aj jeho stranícky šéf. Viskupič však pre danú situáciu ruší tieto svoje zahraničné cesty. "Momentálne za mamou už asi chodiť nebudem, pretože, povedzme si na rovinu, pre párhodinovú návštevu si neviem predstaviť byť 5 dní v karanténe," skončil Viskupič.