Poslanci sa zasa predviedli na Facebooku: Nevhodné poznámky na adresu kolegyne! Zastala sa jej až Cigániková

BRATISLAVA – Ženy vedia niekedy skutočne prekvapiť a držať spolu aj vtedy, kedy to vôbec nečakáte. Predviedla to aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), keď sa zastala poslankyne z inej koaličnej strany Romany Tabák (OĽaNO). Do tej si totiž paradoxne kopol jej vlastný stranícky kolega.

Na začiatku slovnej prestrelky, ktorá sa odohrala na sociálnej sieti Facebook, boli rozporuplné vyjadrenia Romany Tabák. Tá najskôr v prvom čítaní v parlamente podporila navrhované legislatívne zmeny ohľadne interrupcií z dielne jej straníckej kolegyne Anny Záborskej.

Zdroj: Instagram.com/romanatabak

Dnes, keď je zákon v druhom čítaní, však razí opačnú cestu. Pohrozila totiž, že ak zákon prejde, zváži svoj koniec v strane. „Nešla som do politiky na to, aby sa ženy obmedzovali,“ uviedla poslankyňa nedávno na sociálnej sieti.

Zúčastnila sa dokonca aj pochodu za bezpečnú a legálnu interrupciu. Paradoxne, o to, že je teraz interrupčný zákon v druhom čítaní, sa sama pričinila, keďže ho tam svojím hlasom posunula aj ona. To jej však nebráni v tom, raziť teraz opačnú cestu a proti súčasnej podobe zákona zbrojiť.

Zdroj: Facebook/Zomri

Zašla dokonca aj do osobnej roviny a rozpovedala svoj vlastný príbeh o tom, ako v minulosti nad umelým prerušením tehotenstva uvažovala. „Otehotnela som neplánovane. Taktiež som rozmýšľala o podstúpení potratu. Navštevovala som poradňu Alexis kvôli konzultácii a nakoniec som sa rozhodla, že si dieťa ponechám. Teraz som najšťastnejšia, že som sa takto rozhodla,“ uviedla.

"Srandičky" na Facebooku

Vyhrážky poslankyne, ktorá sa už v minulosti blysla viacerými faux pás, si všimla aj humoristická stránka Zomri. „Keď sa pripravuješ na prechod do Rodiny, kde budeš svojim IQ ideálne pasovať,“ okomentovali jej slová, na čo zareagovali priamo pod príspevkom aj niektorí poslanci, medzi nimi aj jej stranícky kolega Tabák Andrej Stančík. Ak by ste však čakali, že sa svojej kolegyne zastal, ste na omyle. Urobil totiž pravý opak a do poslankyne si kopol ešte aj on. „Fuh, tak to asi zvážim svoj odmietavý postoj k zákonu,“ napísal a vyslúžil si za to stovky lajkov.

Zdroj: Facebook/Zomri

Nie každému sa však takéto jeho správanie pozdávalo. Paradoxne, tou, ktorá sa postavila na stranu Tabák, bola nakoniec SaSkárka Jana Bittó Cigániková. „Andrej, aj sranda má svoje hranice,“ upozornila ho.

Zdroj: Facebook/Zomri

Naopak, SaSkár Miroslav Žiak uštedril na adresu Tabák len ďalšiu uštipačnú poznámku. "Neviem, či to, že Romana odíde z OĽaNO, nebude motivácia aby viacerí poslanci za OĽaNO hlasovali Za," napísal.