Ďalšia zbytočná smrť mladej Poľky: Agnieszka († 37) mala v sebe týždeň mŕtvy plod, lekári čakali! Rodina zverejnila VIDEO posledných chvíľ

To, čo sa dialo s ich milovanou príbuznou v nemocnici, opísala rodina nebohej ženy. Agnieszka bola v prvom trimestri tehotenstva, keď musela byť pre zhoršujúce sa bolesti brucha privezená do nemocnice. Prijatá bola 21. decembra 2021. "Počas pobytu v nemocnici sa jej stav zhoršil. Prišla tam pri plnom vedomí, v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, s gynekologickými problémami," uviedla rodina. Následne však boli prostredníctvom telefonického kontaktu svedkom toho, ako sa stav mladej ženy neustále zhoršoval. 23. decembra nakoniec jeden z plodov odumrel.

Odstránenie však podľa nich nebolo povolené, pretože to zákon v Poľsku prísne zakazuje. Lekári tak čakali, kým životné funkcie druhého dvojčaťa spontánne ustanú. "Agnieszka nosila mŕtve dieťa v brušku ďalších sedem dní," uviedla zronená rodina. K úmrtiu druhého dvojčaťa došlo až o týždeň na to, 29. decembra 2021. Lekári však z odstránením mŕtvych plodov čakali ďalšie dva dni a zákrok vykonali až 31. decembra. "Nezabudlo sa však včas informovať pána farára, aby prišiel na oddelenie a zorganizoval deťom pohreb," poznamenala rodina.

Agnieszka podľa nich dostala sepsu. "Keď ju prijali do nemocnice, CRP vyšetrenie ukázalo 7 jednotiek, deň pred smrťou to bolo už 157,31 jednotiek," tvrdia. Norma je pritom 5. V dokumentácii však vraj žiadna informácia o sepse uvedená nie je. Namiesto toho však podľa rodiny zo strany lekárov zazneli slová o podozrení na chorobu šialených kráv. "Naznačovali, že Agnieszkin zlý zdravotný stav je spôsobený nevhodnou stravou bohatou na surové mäso," uviedli jej blízki.

Sťažovali sa tiež na problémy s komunikáciou a na to, že im nemocnica sťažovala prístup k dokumentácii, lebo pacientka vraj nevypísala povolenie. V tom čase bola však chorá žena už v takom zlom zdravotnom stave, že takýchto úkonov nebola schopná.

23. januára, teda mesiac od prijatia do nemocnice, došlo u pacientky k zástave srdca a následnej resuscitácii. Jej následný stav však podľa rodiny naznačoval agóniu a prestávali jej fungovať orgány. Nasledoval prevoz do druhej nemocnice. Až tam sa mala rodina dozvedieť viac o stave ich blízkej. Žiaľ, žene už ale pomôcť nedokázali a 25. januára zomrela. "Sme zničení a bolesť, ktorá nás sprevádza, je neopísateľná," uviedla rodina, ktorá zverejnila aj krátke video z nemocnice zachytávajúce Agnieszku už vo veľmi zlom stave.

Celý prípad ešte môže mať svoju dohru, keďže rodina tvrdí, že má dôkazy, ktoré svedčia o tom, že nemocnica zatajovala zdravotný stav a uvádzala nepravdivé informácie. V prípade úmrtia mladej ženy už bolo začaté vyšetrovanie.

Nemocnica má vlastnú verziu

Hovorca nemocnice Čenstochová potvrdil, že žena bola hospitalizovaná u nich na gynekologicko-pôrodníckom oddelení najskôr od 6. do 12. decembra a potom neskôr aj od 21. decembra. "Potom, čo 23. decembra zomrelo prvé dieťa, bol zaujatý vyčkávací postoj s tým, že existuje šanca na záchranu druhého dieťaťa. Napriek úsiliu lekárov zomrel aj druhý plod. Okamžite bolo rozhodnuté o ukončení tehotenstva, 31. decembra bolo možné vykonať potrat," citoval oficiálne stanovisko poľský web wyborcza.pl.

Nemocnica tiež poprela, že by čakanie na interrupciu po odumretí prvého plodu malo iné, ako medicínske dôvody. Lekári vraj vykonali viacero vyšetrení a procedúr, aby žene pomohli.

Popreli tiež tvrdenie rodiny o sťaženom kontakte s pacientkou a neiformovaní o jej zdravotnom stave. „Zdôrazňujeme, že personál nemocnice podnikol všetky možné a požadované kroky na záchranu života detí a pacienta," uviedol hovorca.

U ženy sa mali počas hospitalizácie prejaviť okrem toho známky pľúcnej embólie a zápalové zmeny. Tiež mala byť pozitívne testovaná na Covid-19.

Apel, aby sme nedopadli podobne aj na Slovensku

Prípad vyvolal pobúrenie aj na Slovensku. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó-Cigániková z SaS odkázala, že poľská ultrakonzervatívna vláda má na svedomí život ďalšej mladej ženy. "Je za mojou schopnosťou chápania, ako sa v jednej civilizovanej krajine v 21. storočí môžu diať takéto legislatívne zverstvá a že sa pod podobné zákony s radosťou chcú podpísať aj politici u nás. A ak im neprejde priamo zákaz interrupcií, tak robia všetko pre to, aby čo najviac skomplikovali situáciu lekárov vykonávajúcich legálny zdravotnícky zákrok a vytvorili im právnu neistotu," uviedla. Dodala, že vo svetle viacerých podobných tragických udalostí v Poľsku chce apelovať na kolegyne a kolegov z parlamentu, aby prestali bojovať proti slovenským ženám a vytĺkať politický kapitál z obmedzovania interrupcií.

Simona Petrík z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska upozornila na to, že napriek masívnym protestom organizovaným v priebehu roka 2020 v Poľsku, poľský Ústavný súd vtedy rozhodol, že vykonať interrupciu z dôvodu vážneho poškodenia plodu, je protiústavné. Tým de facto poľským ženám znemožnil takmer akúkoľvek interrupciu, keďže Poľsko malo už predtým veľmi prísnu interrupčnú legislatívu.

V Poľku nejde o jediný takýto prípad. Vlani svet obletela správa, že lekársky personál odmietol žene vykonať interrupčný zákrok, pretože napriek tomu, že stav plodu nebol zlučiteľný so životom, lekári sa rozhodli počkať, kým plodu dotlčie srdce. Žena krátko nato zomrela na septický šok. Prípad vzbudil veľký ohlas a do ulíc vyšli davy ľudí, vznikla tiež iniciatíva #anijednejwiecej. Žiaľ, k zmene to neprispelo.