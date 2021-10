Rozzúrená Cigániková naložila Záborskej: Už sa neštíti ničoho! Za všetko môže veta arcibiskupa o smrti plynom

BRATISLAVA – To, že poslankyne Jana Bittó Cigániková (SaS) a Anna Záborská (OĽaNO) sa v otázke umelého prerušenia tehotenstva nezhodujú, je už dobre známe každému, kto aspoň trochu sleduje diskusiu o novom zákone upravujúcom interrupcie. Príspevok, ktorý Záborská najnovšie zdieľala na sociálnej sieti, iba prilial olej do ohňa.

Záborská zdieľala odkaz na kázeň gréckokatolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasiľa a vypichla pri tom citát: "V minulosti eliminovali ľudí plynom, dnes je to tabletka…" K tomu ešte doplnila poďakovanie arcibiskupovi za jeho "jasné slová."

Zdroj: Facebook/Anna Záborská

To rozčúlilo ďalšiu koaličnú poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú natoľko, že status musela zdieľať aj s vlastným, štipľavým komentárom miereným na adresu Záborskej. Tá sa podľa jej slov už neštíti ničoho.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Kolegyňa Záborská sa nedokáže v diskusii o interrupciách obhájiť štúdiami. Nedokáže sa stretnúť s najväčšími odborníkmi v krajine. Nedokáže akceptovať názor iných. Nedokáže porozumieť faktom, ktoré jej už roky dávame na stôl. Ale čo pani Záborská dokáže, je priniesť do diskusie názor, že zdravotníci a ženy v najťažšej životnej situácii sú ako nacisti v koncentračných táboroch," napísala rozčúlene.

Cirkev má podľa nej dosť problémov so sexuálnym zneužívaním detí, ktorým by sa mala poctivo venovať. "Miesto toho sa starí páni s korunkami na hlavách pchajú do životov a materníc žien, ktoré o to nestoja," poslala ostrý odkaz aj smerom k cirkevným hodnostárom. Dodala, že takúto neľudskú úbohosť v diskusii o odbornej téme nečakala.

Cigániková pred časom avizovala, že chce k Záborskej návrhu zákona o pomoci tehotným ženám pridať pozmeňujúci návrh, ktorým by sa doplnila možnosť interrupčnej tabletky.