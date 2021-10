AKTUÁLNE Prišlo na najhoršie: Prvé okresy sa dostanú do ČIERNEJ farby! Zatvoria sa aj reštaurácie

archívne video

V stupni ostražitosti - oranžová farba - budú okresy Bratislava I - V, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany a okres Trnava.

V prvom stupni ohrozenia - červené okresy - budú od pondelka Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe, budú okresy Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš a okres Žiar nad Hronom.

Medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, budú nasledujúci týždeň zaradené okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník.

Opatrenia v čiernej farbe

Čo sa týka prekrytia horných dýchacích ciest, v interiéri bude povinný respirátor. Chrániť sa budete musieť aj vonku, v exteriéri je až na výnimky povinné rúško. Hromadné podujatia budú môcť byť len pre kompletne zaočkovaných, aj to len do 100 osôb za prísnych protiepidemiologických opatrení s tým, že organizátori si budú musieť povinne viesť zoznam účastníkov. To isté platí aj pre bohoslužby s tým rozdielom, že tie sa budú môcť konať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID-19, max 1 osoba na 15 m2) a základ (max 1 osoba na 25 m2 + povinný zoznam účastníkov).

Svadby, kary, oslavy či fitká dostanú stopku

Horšie to však bude s konaním svadieb, karov, usporiadaním osláv či večierkov. Keďže ide o vysoko rizikovú aktivitu, v čiernej fáze sú úplne zakázané. Iné je to v prípade obradov ako je sobáš, krst, pohreb a pod., tie sa budú v prípade kompletne zaočkovaných riadiť podľa hromadných podujatí, čo sa týka režimov OTP aj základ, bude sa ich môcť zúčastniť maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov.Úplnú stopku však dostanú fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele.

Čo sa týka bazénov a plavární, tie môžu byť otvorené takisto len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálny počet 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu. Ľahké to nebudú mať ani reštaurácie, ktoré do interiéru nebudú môcť v čiernych okresoch pustiť nikoho. Vo všetkých troch režimoch je povolený len okienkový predaj a zachovaný ostáva rozvoz.