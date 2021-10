VIDEO Sulík upokojuje vášne okolo cien energií: Plynu a elektriny je dosť, toľko zaplatia domácnosti po novom!

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulík a o energetike:

Na Slovensku je približne 330 teplární, z toho šesť najväčších je vo vlastníctve štátu. Veľká väčšina má podľa ministra nakúpený plyn za primerané ceny. Niektoré teplárne však nemajú plyn nakúpený, stavili na to, že spotová cena bude lepšia ako dlhodobá a môžu sa dostať do problémov. „Tu bude pripravená spoločnosť MH Manažment, tieto teplárne prevziať a prevádzkovať za korektné ceny,“ povedal Sulík. „Nikto nebude ani sekundu bez dodávok elektriny, plynu alebo tepla,“ dodal.

Vyššie ceny sa môžu dotknúť aj ostatných dodávateľov

Minister nevylúčil, že súčasné ceny plynu a elektrickej energie sa okrem Slovakia Energy dotknú aj ďalších alternatívnych dodávateľov energií. Tých by, podobne ako zákazníkov Slovakia Energy, mali prevziať dodávatelia poslednej inštancie, ktorými sú pre plyn Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a pre elektrinu regionálne distribučné spoločnosti.

Zatiaľ, čo dodávky energií sú zabezpečené, cena týchto dodávok pre zákazníkov Slovakia Energy nie je zatiaľ pri elektrickej energii jasná. Plyn bude týmto zákazníkom SPP dodávať za štandardné ceny, napriek tomu, že musí dodatočne pre nových zákazníkov nakúpiť plyn v súčasnosti.

Ako poskočia ceny plynu

Podľa Sulíka je plynu na Slovensku dodatok. V hlavnom zásobníku je ho pritom viac ako 70 percent, pričom Sulík tvrdí, že sa ešte aj zvyšovala kapacita tohto zásobníka, čiže pri rovnakom množstve išlo pred rokom až o 90 percent.

Podľa Sulíka budú v najbližšom období nasledovať ceny 22 eur za jednu megawatthodinu , pričom opakuje, že v roku 2020 to bolo 21,75 eur za jednu megawatthodinu, a teda ide o návrat do minuloročnej ceny. "Nikto tu neriešil vtedy žiadnu veľkú krízu a nikto nemal problém s tým, že ceny vtedy "letia"," tvrdí Sulík. Tento rok podľa neho došlo k anomálii, pretože klesol dopyt po energiách, pričom to kleslo cca na 16 eur za jednu megawatthodinu. Pripomenul, že tento pokles bol cez ÚRSO posunutý priamo na zákazníkov a nie tak, ako to bolo za predchádzajúcich vlád.

Sulík pripomína a opakuje, že priemerná mzda vzrástla o 100 eur.

Slovensko je v prípade elektrickej energie takmer sebestačne. V prípade spustenia tretieho bloku Mochoviec budeme vyrábať už o niečo viac ako spotrebujeme. "Na Slovensku je elektrickej energie dostatok. Nikto nemusí mať obavu, aby nenakúpil to množstvo, ktoré potrebuje," ubezpečuje minister Sulík.

Nárast ceny elektrickej energie

K nárastu ceny elektrickej energie však príde však aj pre to, lebo prichádza k situácii naštartovania ekonomiky po covide a v Nemecku sa rušia atómové elektrárne a je potrebné vybavovať tzv. povolenky. "To sú problémy, ktorý si vyrobilo Nemecko samo, ale zdvihlo to aj ceny v Európe, žiaľ, nevieme to ovplyvniť. Cena poklesla z roku 2020 na tento rok na 2021. Tento pokles ÚRSO rovnako dalo ďalej domácnostiam," hovorí Sulík. Podľa ministra tak nové ceny elektriny "zaťažia" priemernú domácnosť o 3 až 4 eurá mesačne najviac. Verí, že v roku 2023 sa ceny zastabilizujú a poklesnú. "Maximálna regulovaná cena stúpne z 13,3 centov na približne 14,6," uzavrel.

Distribučné spoločnosti tiež požadujú za vyššie nákupné ceny elektriny pre nových zákazníkov dotáciu od štátu. Podľa štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka by mali mať spoločnosti náklady v budúcom roku vyššie o približne 30 miliónov eur.

Podľa Sulíka štát platiť nechce a zákazníci Slovakia Energy môžu okamžite podpísať zmluvy s SPP, ktorý dodáva aj elektrickú energiu za štandardné ceny. Rokovania rezortu s distribučnými spoločnosťami by sa mali uzavrieť v tomto týždni.

ÚRSO tvrdí, že Slovensko nemá šancu ovplyvniť celosvetovo ceny energií: