Krúpa nevidí problém s návratom vyšetrovateľov NAKA, Šutaj Eštok áno

Poslanec Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu-SD rešpektuje rozhodnutie súdov, ale pripomína, že štvorica je aj naďalej obvinená a vracia sa do kancelárie "za vyšetrovací stôl, kde sa snažili vyfabrikovať dôkazy, aby dostali ľudí do basy". Poslanci to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii O päť minút 12 na RTVS.

Krúpa sa odvoláva na rozhodnutie súdu, ktorý podľa neho vec zmietol zo stola. Obvinenie vyšetrovateľov malo podľa neho za cieľ spochybniť vyšetrovanie závažných korupčných káuz. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) uviedol, že za vyšetrovateľov je zodpovedný dočasný policajný prezident Štefan Hamran. "Pokiaľ im dôveruje, je to jeho zodpovednosť," poznamenal.

V súvislosti s prijatím novely zákona o štátnej službe sa opozícia s koalíciou vzájomne obviňujú. Koalícia tvrdí, že štátna správa je „prerastená politickými nominantmi Smeru-SD“. Opozícia argumentuje, že vláda chce robiť to isté, avšak navyše bez udania akéhokoľvek dôvodu. "Keď ste v opozícii, ste chrumkaví, keď ste v politike, ste rovnakí ako Fico," skonštatoval poslanec NR SR Richard Takáč (Smer-SD).

Koalícia sa zhoduje

Koalícia sa pri návrhoch pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát podľa Dostála vo väčšine zhoduje. Ako uviedol, SaS podporí veľkú väčšinu návrhov, vrátane prísnejšej úpravy preukazovania majetku či zmeny paragrafu Trestného poriadku 363. Rovnako očakáva, že tieto zmeny podporí aj hnutie OĽANO a strana Za ľudí. Pri témach je však podľa neho ešte potrebná diskusia. Dúfa, že hnutie Sme rodina sa k diskusii postaví vecne a koalícia sa spoločne zhodne na väčšine riešení. "Keď neviete, čo máte robiť, zriaďte skupinu," reagoval Šutaj Eštok. Dodal, že podľa neho bude jediným záverom vytvorenie štátneho inkvizítora.

Podľa koaličných poslancov je opozícia spoluzodpovedná za zhoršovanie pandemickej situácie, pretože aktívne spochybňuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Koalícia poukazuje, že práve voliči opozičných strán tvoria viac pacientov na lôžkach či tých, ktorí zomierajú. S tvrdením nesúhlasil Šutaj Eštok, ktorý argumentoval, že vyše 70 percent voličov Hlasu-SD je zaočkovaných. "Vyprosujem si z vašich úst tieto morbídne reči, že kto tu je zodpovedný za to, že je niekto na lôžku," povedal.