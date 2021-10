Zistenie súdu v prípade vyšetrovateľov NAKA je podľa prezidentky znepokojujúce

Hlava štátu to uviedla v piatkovom vyhlásení, v ktorom upozorňuje na dôležitosť pokračovania vo vyšetrovaní trestných činov vysokopostavených funkcionárov a očistných procesov. "Považujem za nebezpečné, ak by chcel niekto ktorémukoľvek vyšetrovateľovi v jeho práci brániť, a to cestou kriminalizácie," zdôraznila prezidentka. "Z rozsudku sťažnostného súdu jasne vyplýva, že štyria policajní vyšetrovatelia nielenže nemali byť vzatí do väzby, ale nemali byť ani obvinení," dodala v súvislosti s medializovaným uznesením senátu krajského súdu.

Generálna prokuratúra (GP) v súvislosti s uznesením KS uviedla, že v uvedenej trestnej veci budú predložené sťažnosti obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia na rozhodnutie Generálnej prokuratúre SR. "Na podklade vyjadrení krajského prokurátora a všetkých prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave, že sa vo veci necítia byť zaujatí, po posúdení žiadostí obvinených a preskúmaní vyšetrovacieho spisu Generálna prokuratúra SR 14. októbra rozhodla príkazom o žiadostiach o odňatie a prikázanie veci obvinených a námietok zaujatosti tak, že vec neodňala Krajskej prokuratúre v Bratislave," informoval hovorca GP Dalibor Skladan.

Tri sudkyne Krajského súdu v Bratislave, ktoré jednomyseľne rozhodli o prepustení vyšetrovateľov v uznesení, skonštatovali, že stíhanie nie je v poriadku. Kritizujú postupy okresného sudcu aj prokurátora, predložené dôkazy považujú za nedostatočné na to, aby boli skutky kvalifikované ako trestné činy, respektíve aby z nich vyplynulo podozrenie z trestnej činnosti.

Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Scholtza zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich z väzby prepustil 1. októbra.

Podľa Fica rozhodnutie súdu v prípade vyšetrovateľov nič nemení na tom, že sú stíhaní

Zistenia senátu Krajského súdu v Bratislave nič nemenia na tom, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sú stále obvinení a naďalej stíhaní na slobode. Zhodli sa na tom líder Smeru-SD Robert Fico a Hlasu-SD Peter Pellegrini. Tvrdia, že si treba počkať na to, ako bude pokračovať vyšetrovanie. Krajský súd označil stíhanie štyroch vyšetrovateľov NAKA pracujúcich na závažných kauzách za neodôvodnené.

Zdroj: Topky - Maarty

Fico hovorí, že rozhodnutie súdu nič nemení na tom, že vyšetrovatelia sú stíhaní na slobode. "Obvinenie pokračuje ďalej. Nebolo to žiadne rozhodnutie o vine alebo nevine," povedal na tlačovej konferencii. Dodal, že nikdy nebol zástancom väzobného stíhania. Pokiaľ sú vyšetrovatelia stíhaní na slobode, mali by podľa Fica prepustiť na slobodu aj policajného exprezidenta Tibora Gašpara a ďalších, vzhľadom na nedostatočné dôvody na väzbu.

"Počkajme si, ako bude pokračovať vyšetrovanie a nerobme unáhlené závery z jedného uznesenia, ktoré sa týkalo prepustenia z väzby a nie samotnej podstaty veci," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini s tým, že bude pre neho rozhodujúce to, ako sa s prípadom vyrovná prokuratúra.

Pellegrini zopakoval, že čítal prepisy odposluchov vyšetrovateľov, kde sa mali vyjadrovať vulgárne. Dodal, že to by malo vyšetrovateľov diskreditovať v ich práci. "Z toho, čo som si prečítal, som bol ľudsky zhrozený," povedal.