Zemetrasenie v NAKA! Hamran robí personálne čistky: Obvinení vyšetrovatelia ostávajú v službe

Dočasný policajný prezident Štefan Hamran nevidí dôvod na postavenie mimo služby štvorice obvinených vyšetrovateľov NAKA. Poukazuje na rozhodnutie krajského súdu, ktorý skonštatoval neopodstatnenosť trestného stíhania.

"Vyzerá to, že spravodlivosť má šancu a naberá druhý dych," povedal Hamran v súvislosti so záverom krajského súdu, je podľa neho veľavravné. Čaká ešte na zdôvodnenie. Verí, že obvinenia budú zmetené zo stola, podľa Hamrana im chýba logická argumentácia. Hovorí o zlyhaní tímu Úradu inšpekčnej služby, je zvedavý, ako sa s tým inšpekcia vyrovná. Vyšetrovatelia sa podľa šéfa polície chcú vrátiť do práce.

Zdroj: Topky - Maarty

„Sám som bol prekvapený, že majú väčšiu chuť pokračovať, ako mali predtým," poznamenal. Konflikt záujmov nevidí, keďže nevyšetrujú vlastné skutky. Dodal, že ide o profesionálov, ktorých doterajšiu prácu možno hodnotiť v superlatívoch. Štvoricu vyšetrovateľov obvinili vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich minulý týždeň prepustil z väzby. Podľa súdu je ich trestné stíhanie neopodstatnené.

Vo funkcii končí riaditeľka NAKA

Hamran zároveň informoval o tom, že doterajšia riaditeľka Národnej kriminálnej agentúry Eva Kurrayová vo funkcii končí k 15. októbru. Koncom roka ukončia služobný pomer aj viceprezidenti Policajného zboru Jana Maškarová a Róbert Bozalka. Dočasný policajný prezident avizuje aj ďalšie personálne zmeny.

Pre zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru sú podľa Hamrana potrebné nielen systémové, ale aj personálne zmeny. Zdôrazňuje potrebu profesionálnej polície bez politických väzieb. "Policajný zbor sa čistí zhora dole. Je to bolestivé, lebo tam máme najviac politických nominantov," skonštatoval dočasný šéf polície. Hamran podľa svojich slov postupne rokuje so všetkými funkcionármi. Zmeny plánuje aj na krajských riaditeľstvách.