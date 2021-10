Za ľudí je proti mediálnemu smogu, no ak ide o ich billboard, je zle: Po kroku košického primátora zúria!

KOŠICE/BRATISLAVA - Krok, ktorý si v metropole východu dovolil urobiť sám primátor Košíc Jaroslav Poláček zrejme len tak ľahko nerozdýcha strana Za ľudí. Je to práve ich billboard, ktorý Polaček v rámci ničenia "mediálneho smogu" v meste teatrálne odstránil a urobil pred ním aj brífing. Vládna Za ľudí reagovala pomerne podráždene, aj keď podľa všetkého to boli práve oni, ktorí predkladali zákon o billboardoch a ich správnom osadzovaní v mestách.

Polaček hovorí o nelegálnosti a billboardoch bez povolení

Mesto Košice začalo s odstraňovaním nelegálnych bilbordov umiestnených na svojich pozemkoch. Po novom ich majú nahradiť stromy. Počas štvrtkového odstraňovania dvoch bilbordov na Popradskej ulici nad Jazdiarňou to uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že evidujú 3000 reklamných plôch, ktorú sú na pozemkoch mesta, respektíve do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Do jari budúceho roku chcú odstrániť takmer 100 nelegálnych reklamných nosičov, na ktoré doposiaľ vydal rozhodnutie o odstránení stavebný úrad mesta. Jednou z dôležitých úloh mesta je podľa Polačeka zabezpečiť zníženie množstva vizuálnemu smogu vo verejnom priestore. Prípravy na to, aby mohlo dôjsť k odstráneniu niektorých bilbordov, podľa neho trvali takmer dva roky. „Každému predchádza to, aby sme k nemu mali príslušné povolenia, pretože ide o majetok cudzích osôb,“ povedal.

Na mieste vysadia strom

Na mieste odstráneného bilbordu vysadia strom. Ak to inžinierske siete nedovolia, pôjde o okresnú drevinu. „Ak pôjde o nosiče na asfaltových plochách, alebo kde nie je zeleň, budeme priestor revitalizovať tak, aby vyzeral slušne a aby sme verejným priestranstvám zvýšili úroveň. Neostanú po nich žiadne jamy, diery,“ uviedol primátor s tým, že rôzne reklamné plochy výrazne „zohyzďujú ulice“, a tiež sú často nevhodne lokalizované a svojou polohou ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Mesto chce dosiahnuť výrazné zníženie počtu reklamných stavieb v Košiciach. Ako uvádza na svojej webovej stránke, reklamným spoločnostiam nevydáva nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovuje.

Diletantský prístup pri ich billboarde

To, čo urobil poláček však poriadne rozčertilo vládnu stranu Za ľudí, ktorá teraz vyzýva primátora mesta Košice, Jaroslava Poláčka, na ospravedlnenie za jeho "neprofesionálny a diletantský postup" pri odstraňovaní billboardov v meste Košice.

"Pán Poláček totiž podľa informácii majiteľa reklamnej plochy, namiesto desiatok nelegálnych billboardov, odstránil legálny billboard obsahujúci reklamu strany Za ľudí. Bola to práve strana Za ľudí, ktorá v parlamente nedávno presadila zmenu zákona, ktorá samosprávam umožňuje efektívnejšie odstraňovať nelegálne reklamné plochy. Ani vo sne nám však nepadlo, že primátor mesta Košice bude zákon využívať nie na odstraňovanie nelegálnych, ale naopak, na to málo reklamných plôch, ktoré sú legálne," tvrdí tlačové oddelenie Za ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odstránil vraj legálny billboard, bráni sa strana

"Strana Za ľudí vždy podporovala znižovanie vizuálneho smogu a vítame každú iniciatívu v tomto úsilí. Nemôžeme však podporovať kovbojské akcie jedincov, ktoré nemajú právny základ a vo finále vyzerajú veľmi neprofesionálne a diletantsky. Primátor Jaroslav Poláček nechal odstrániť legálny billboard jednej z najväčších agentúr na Slovensku a strelil si tak veľmi nešťastný vlastný gól," uviedol košický mestský poslanec a člen strany Za ľudí, Milan Lesňák.

Mediálna spoločnosť sa im ospravedlnila

Za ľudí dokonca prezentuje stanovisko mediálnej spoločnosti, cez ktorú reklamné plochy zakúpili. "Dovoľte nám obratom reagovať na vzniknutú situáciu v súvislosti s odstráneným reklamným zariadením, na ktorom prebiehala zakúpená reklamná kampaň „Za ľudí“ v meste Košice, a zároveň sa Vám aj ospravedlniť za vzniknuté nepríjemnosti, ale predovšetkým Vás ubezpečiť: odstránené reklamné zariadenie bolo postavené na pozemku legálne, odstránené reklamné zariadenie bolo umiestnené na pozemku v súlade s platne uzatvorenou nájomnou zmluvou, mesto Košice postupovalo a postupuje v rozpore so zákonom a reklamné zariadenie odstránilo a odňalo vlastníkovi z dispozície nelegálnym postupom a bezdôvodne," ubezpečila stranu Za ľudí mediálna spoločnosť.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Podniknú právne kroky

Uvedeným nelegálnym postupom mesta Košice bola vraj dotyčnej spoločnosti spôsobená škoda a v súčasnosti vraj podnikajú príslušné právne kroky na obnovenie právneho stavu, vrátane zabezpečenia ochrany vlastníckeho práva a náhradu spôsobenej škody.

"V uvedenej záležitosti postupujeme v úzkej súčinnosti s vlastníkom reklamného zariadenia a záležitosť zvažujeme riešiť aj v trestnoprávnej rovine z dôvodu poškodenia a odcudzenia reklamného zariadenia. Pevne veríme, že sa podobná situácia v budúcnosti nebude opakovať zo strany mesta Košice," uzavreli.