KORONAVÍRUS Situácia v nemocniciach sa zhoršuje: Obsadené lôžka, mimoriadny stav a počet obetí rastie

Za uplynulé dni je v tejto nemocnici hospitalizovaných od 65 do 73 pacientov s COVID-19. "Reprofilizované lôžka sa v priebehu uplynulých dní naplnili natoľko, že sme pre nich museli vyčleniť ďalšie pracovisko. Denne prijímame na hospitalizáciu od päť do desať pacientov. Momentálne tak máme 103 covidových lôžok, ktoré sú naplnené na 65 percent," povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik. Osem pacientov je v kritickom stave napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, 14 potrebujú neinvazívnu ventiláciu, vysokoprietokový kyslík. Z hospitalizovaných pacientov s COVID-19 nie je očkovaných 92 percent. V súvislosti so septembrovým počtom úmrtí Slávik uviedol, že mnohým sa dalo predísť, pokiaľ by boli pacienti očkovaní proti tomuto ochoreniu.

Zdroj: Getty Images

V súvislosti s nárastom počtu pacientov nemocnica uzavrela na pracovisku na Rastislavovej ulici časť Neurologického oddelenia. "Pre liečbu covidových pacientov sme na klinike vyčlenili ďalších 22 lôžok. Dve z nich budú slúžiť pre pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú zároveň po cievnej mozgovej príhode. Pre psychiatrických pacientov s covidom máme vyčlenené lôžka na II. psychiatrickej klinike," spresnil výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

S prechodom do druhého stupňa ohrozenia podľa COVID automatu, ktorý zodpovedá bordovej farbe, upravili od pondelka aj triáž pacientov. Poverení zamestnanci sa okrem štandardného merania telesnej teploty vstupujúcich osôb pýtajú, či nemajú nariadené karanténne opatrenia a či nie sú pozitívne testovaní na COVID-19. Tiež preverujú, čí sú pacienti očkovaní, resp. testovaní, prípadne sú telefonicky dohodnutí s prislúchajúcou ambulanciou na osobitnom postupe. To znamená, že budú testovaní pred samotným ošetrením.

V Trenčíne čiastočne obmedzili niektoré plánované operácie

Trenčín čiastočne obmedzil od 1. októbra plánované operačné výkony. Nemocnica o tom informovala na svojej webovej stránke. "Z dôvodu zvýšeného nárastu počtu pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je FN Trenčín nútená s účinnosťou od 1. 10. 2021 pristúpiť k čiastočnému obmedzeniu plánovaných operačných výkonov," informuje nemocnica.

Zdravotná starostlivosť onkologickým a akútnym pacientom vrátane zdravotnej starostlivosti súvisiacej s pôrodom je naďalej poskytovaná v plnom rozsahu.V nemocnici platí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie už od 7. septembra zákaz návštev. Vo FN Trenčín bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií v nedeľu (3. 10.) hospitalizovaných 36 pacientov s ochorením COVID-19, päť z nich bolo na umelej pľúcnej ventilácii.

Nemocnica v Prešove má obsadených väčšinu lôžok pre pacientov s COVID-19

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove má obsadených väčšinu zo 40 lôžok vyčlenených pre pacientov s ochorením COVID-19. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, momentálne je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 36 pacientov s ochorením COVID-19 a ďalší traja si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu (ÚPV).

Zdroj: SITA/AP Photo/Tatan Syuflana

Nemocnica eviduje desať zamestnancov, ktorí mali pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a šiesti zamestnanci sú na karanténnej PN z dôvodu, že boli v kontakte s pozitívne testovaným rodinným príslušníkom. Nemocnica má viac ako 2600 zamestnancov.

V Žiline zvolali krízový štáb pre situáciu ochorením COVID-19

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline zvolali v pondelok krízový štáb v súvislosti s kritickým zhoršením situácie a vývojom zdravotného stavu pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne je v covidovom pavilóne hospitalizovaných 38 ľudí, pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu vyžaduje deväť ľudí, z nich osem je v kritickom stave. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Doplnila, že počas minulého týždňa začal výraznejšie stúpať počet prijatých pacientov s ochorením COVID-19. "Od piatka sme prijali 17 nových pacientov. Tri štvrtiny z celkového počtu hospitalizovaných pacientov sú nezaočkované. Zaočkovaní pacienti, ktorí vyžadujú hospitalizáciu, sú vo všetkých prípadoch ťažko chorí s inými pridruženými ochoreniami. Prevažne onkologickí pacienti alebo s vážnymi kardiologickými ťažkosťami," uviedla hovorkyňa nemocnice.

Zdroj: SITA/AP Photo

"Najmladší hospitalizovaný pacient má 21 rokov, je nezaočkovaný, bez pridružených diagnóz. Ochoreniu v našej nemocnici podľahlo od začiatku septembra, žiaľ, už sedem ľudí," dodala Záteková.

V Žilinskom kraji je podľa nej najviac pacientov hospitalizovaných v žilinskej nemocnici a v nemocnici v Čadci. "Pričom obe nemocnice nemajú infekčné ani pľúcne oddelenie. Máme preto veľký problém s personálnym pokrytím covidového oddelenia. V tejto chvíli sme už nútení obmedzovať tímy zdravotníkov na tzv. ´bielych´ oddeleniach, keďže nemáme inú možnosť, ako pokryť služby a poskytnúť starostlivosť o ťažko chorých pacientov s ochorením COVID-19," uzavrela hovorkyňa nemocnice.