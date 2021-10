KORONAVÍRUS Nové rozdelenie okresov: Počet bordových stúpol na 13! Tretia vlna má byť horšia ako predošlá

Vladimír Lengvarský predstavil nové rozdelenie okresov

BRATISLAVA - Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie. Podľa hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej bude táto vlna ešte horšia ako druhá v počte pozitívnych ľudí. Poukázala na to, že bude stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach a na tom, ako to budú zvládať. Rastú aj počty hospitalizovaných a úmrtí.