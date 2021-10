Koalícia volá po zmene termínov volieb: Návrat druhého kola vo VÚC a spojenie prezidentských s eurovoľbami!

BRATISLAVA - Príbeh termínov viacerých volieb na Slovensku je opäť témou a iniciátorom je koaličná SaS. Tá totiž vláde predložila návrh na to, aby sa župné voľby opäť uskutočnili v dvoch kolách a tie prezidentské by sa mohli spojiť s eurovoľbami. Koalícia podľa všetkého zatiaľ tieto otázky neodmieta.

Téme sa venujú Aktuality, ktoré tvrdia, že so všetkým prišli Sulíkovci. V koalícii sa vraj rozbieha diskusia o viacerých zmenách v procese a termínoch volieb.

Voľby do vyšších územných celkov by sa opäť vrátili do formy dvoch kôl a hýbať by sa malo aj s terímnom prezidentských volieb. Tie sa možno na konci dňa spoja aj s eurovoľbami.

S ideou vyrukoval Klus

V návrhu si SaS sľubuje hlavne prilákanie voličov k voľbám do europarlamentu, keďže by sa tieto konali zarovno s prezidentskými. SaS totiž trápi, že v účasti na eurovoľbách sme dlhodobo hlboko pod priemerom EÚ. "Ide nám o to, aby sme zvýšili tú hanebne nízku účasť. Vzhľadom na to, že sa nám prekrývajú tieto dva termíny, bol by hriech to nevyužiť,” hovorí sám autor tejto myšlienky, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.

Zdroj: Topky - Maarty

Návrat druhého kola pri VÚC voľbách

Koalícia by teoreticky mohla schváliť aj návrat k predošlým pravidlám vo voľbách VÚC, ktoré niekoľko mesiacov pred voľbami do samosprávnych krajov v roku 2017 zmenila koalícia Smer, SNS, Most-Híd. V prípade starostov by však išlo o novinku. Ide o návrat voľby v druhom kole. Klus si od návratu tohto prvku sľubuje väčšiu legitimitu volených zástupcov.

"Intenzívne sme kritizovali zrušenie druhého kola. A myslíme, si, že ak sa bude zavádzať druhé kolo pre županov, z hľadiska efektivity volebného systému by bolo dobré rozšíriť ho na voľby primátorov a starostov, aby sa na Slovensku nestávali situácie, že máme v mnohých mestách a mestských častiach primátorov a starostov s podporou menej ako 10 percent voličov,” vysvetľuje Klus dôvody na zmenu.

Koalícia nehovorí nie

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si diskusiu o týchto zmenách vie predstaviť. "Sme ochotní o tom diskutovať, ale počkáme si na paragrafové znenie,” odkazuje Pčolinský SaS. V OĽaNO sú už ale o čosi zdržanlivejší. "Musíme to prebrať v poslaneckom klube a na predsedníctve,” tvrdí šéf najväčšieho poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Nie všetci sú však týmto nápadom nadšení, a ide práve o dotknutých, volených ľudí. Župani aj Združenie miest a obcí Slovenska krok so zavedením druhého kola voľby kritizujú.

Problém je zmena rok pred voľbami

Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič (OĽaNO) zavedenie dvojkolovej voľby neobchádza a je mu otvorený. Prekáža mu niečo iné, a síce obdobie, v ktorom táto myšlienka prichádza.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Aj ja aj viacerí predstavitelia SK8 si myslíme, že pravidlá sa nemenia rok pred voľbami. Vypomstilo sa to už viacerým. Ani poslancom Národnej rady by sa nepáčilo, keby im niekto zmenil pravidlá rok pred voľbami,” hovorí Viskupič.

Riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák z druhého kola rovnako nadšený nie je. "Omnoho lepšie by bolo, ak by sa parlament vysporiadal s tým, že už 15 rokov porušuje európsku chartu miestnej samosprávy. Je najvyšší čas diskutovať o odstupňovaní kompetencií v samospráve, o ochrane štatutárov v mestách a obciach a o tom, že sme jediná samospráva v celej Európskej únii, kde sú okresné úrady oddelené od samosprávy,” kritizuje nápad Kaliňák.

Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta