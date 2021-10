Je to potvrdené: Žiaci v triedach nemusia nosiť rúška! Dôrazné odporúčanie odborníkov

BRATISLAVA - Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová včera uviedla, že žiaci v uzavretých kolektívoch v triedach nebudú musieť nosiť rúška. Odobrilo to Konzílium odborníkov a dnes to oficiálne potvrdil aj hlavný hygienik v novej vyhláške. Aj naďalej však odporúčajú, aby sa deti chránili.

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. Výnimka bude platiť len v triede počas vyučovania. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Mimo uzavretého kolektívu sú rúška aj naďalej povinné

Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). "V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné," uviedol ÚVZ SR s tým, že téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva.

"K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti," skonštatoval úrad. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

Odborníci ich však odporúčajú nosiť aj naďalej

"Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia," uviedol úrad. O tom, že žiaci nebudú musieť v uzavretom kolektíve v triede nosiť rúška, informovala včera hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová.

Zhodli sa na tom odborníci z Konzília odborníkov. Zmena sa nedotkne stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov. Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "V praxi si to predstavujeme tak, že deti v triede, v uzavretom kolektíve, nemusia mať rúška. Keď vyjdú na chodbu či do jedálne, budú musieť mať povinnosť prekryté dýchacie cesty," hovorí Prokopová.

Deti opatrenia nie vždy dodržiavali

Ďalším dôvodom prečo sa rušia rúška v školách je, že toto opatrenie deti aj tak veľmi počas vyučovania nedodržiavali. "Máme informácie, že v mnohých triedach už teraz fungujú bez rúšok," uviedla. "Síce to nebude povinné, my to veľmi odporúčame," dodala Prokopová. Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.