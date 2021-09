KORONAVÍRUS Čo bude nasledovať? Odborníci vyslovili prognózu na Vianoce, štvrtá vlna vraj nepríde!

Najnovšie prognózy priniesol portál Hospodárske noviny. Podľa expertov sa s delta variantom stretneme všetci. Nové varianty pritom neustále pribúdajú a u nás sa vyskytuje v drvivej väčšine práve spomínaná delta. Hovorí sa už o variante epsilón z Kalifornie.

Virológ Boris Klempa pre spomínaný portál spomenul, že aj koronavírus v delta variante bude mutovať, pokiaľ sa bude ďalej šíriť. "Ale do akej miery sa objavia nové, ešte nebezpečnejšie varianty, ako je delta, o tom je teraz ťažké špekulovať. Napríklad pri samotnej delte budú pribúdať ďalšie mutácie, ktoré by mohli zvyšovať odolnosť proti imunitnej odpovedi, vyvolanej už predtým,“ vyslovil hypotézu Klempa. "Je fakt, že doteraz boli najdôležitejšie varianty tie, ktoré mali zvýšenú infekčnosť. Tá je rozhodujúcou vlastnosťou, a nie odolnosť proti očkovacím látkam. A či sa ešte v tomto smere vie vírus pohnúť ďalej ako delta, je v podstate aj trochu ťažké si predstaviť,“ dodáva.

Očakávajú sa ďalšie mutácie

Podobne to vidí aj matematik Richard Kollár. "Ďalšie mutácie určite prídu. Je len otázne, do akej miery prelomia imunitu," povedal Kollár. Prikláňa sa k tvrdeniu Klempu, že dôležitá bude miera šírenia.

Dobré a zlé správy pred Vianocami

Prognózy na koniec septembra sú podľa ministerstva zdravotníctva okolo 1 300 až 1 500 prípadov denne. Pri súčasnej zaočkovanosti ľudí tiež predpokladajú, že prijímanie nových pacientov do nemocníc dosiahne najvyššiu hranicu 100 ľudí denne a počet hospitalizovaných sa ku koncu tohto mesiaca dotiahne až na 750 pacientov. V rámci predpovedí očakávajú aj zvýšený počet úmrtí denne, kedy čísla stúpnu na 15 ľudí denne a zaočkovanosť sa posunie len na maximálne 44 percent.

Premorenie pri tomto stave sa podľa všetkého očakáva ešte pred vianočnými sviatkami. "Pravdepodobne sa všetci stretneme s vírusom ešte v novembri,“ hovorí matematik Kollár. Mnohí si dokonca ani nemusia všimnúť príznaky, pretože delta je nebezpečná hlavne pre ohrozené skupiny a staršie ročníky. Pomerne ale prekvapivo hovorí o ďalších možných vlnách. Podľa neho by totiž už tie ďalšie nemali byť ničím zaujímavé. S vírusom sa zrejme naučíme žiť.

Dĺžka tretej vlny bude závisieť od istej skupiny ľudí

To, ako dlho bude trvať tretia vlna by podľa virológa Klempu malo závisieť hlavne ľudí, ochorenie nikdy neprekonali a ani nie sú zaočkovaní. "Od toho sa bude odvíjať dĺžka trvania tejto vlny. Samozrejme, aj v kombinácii s tým, aké budú opatrenia a ako budú rešpektované. Prípadne či príde k masívnym šíriteľským udalostiam,“ uzavrel Klempa. Podobne ako matematik Kollár tvrdí, že do konca roka sa vírusom premoríme.

Virológ neočakáva, že by mali vakcíny prestať v najbližšej dobe účinkovať. "Keď mutácie pribúdajú priamo v spike proteíne, tak sa odolnosť vírusu postupne zvyšuje. No nedá sa predpokladať, že by vakcíny prestali absolútne fungovať. Imunita totiž nezahŕňa len tie protilátky, ale napríklad aj bunkovú imunitu, ktorá nie je až taká citlivá na konkrétne mutácie," tvrdí Klempa.