Ústavný súd nevyhovel návrhu vyhlásiť novelu zákona o prokuratúre za protiústavnú

Podľa prijatej novely sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR môžu uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíril sa tiež okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov na generálneho alebo špeciálneho prokurátora navrhujú. Špeciálnym prokurátorom sa už nemusí stať len prokurátor GP ako predtým.

Opozičný Smer-SD v podaní novelu kritizoval s tým, že zákonné kritéria, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu generálneho a špeciálneho prokurátora, sú nižšie, ako podmienky pre vymenovanie do funkcie prokurátora. Strana argumentovala tiež podľa nej neústavným legislatívnym procesom. Neúspešne pred rokom žiadala pozastavenie účinnosti novely, čo by znemožnilo vládnej koalícii postupovať pri voľbe šéfa GP a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podľa nových pravidiel.

Rozhodnutie Ústavného súdu treba podľa Pellegriniho rešpektovať

Treba sa naučiť rešpektovať rozhodnutia súdov, či sa nám ich verdikt páči alebo nie. Povedal to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý nevyhovel návrhu opozície vyhlásiť za protiústavnú minuloročnú novelu zákona o prokuratúre. Pellegrini si naďalej myslí, že generálnym či špeciálnym prokurátorom by mal byť len prokurátor s dlhoročnou praxou. Hovorca opozičného Smeru-SD Ján Mažgút v reakcii uviedol, že Smer-SD rozhodnutie ÚS akceptuje.

"Naučme sa už rešpektovať rozhodnutia súdov, či sa nám ich verdikt páči alebo nie, a pokiaľ máme uistenie, že je ich rozsudok postavený na základe faktov a nie je nijakým spôsobom politicky motivovaný," povedal Pellegrini novinárom. Pellegrini si myslí, že pokiaľ nám v prípade ústavného súdu vyhovujú rozhodnutia v prípade pozastavenia rôznych zákonov či vyhlášok, musíme sa podľa neho naučiť rešpektovať aj zamietavé stanovisko. "Je našou povinnosťou správať sa tak, ako to ÚS skonštatoval," dodal.

"Na mojom postoji, kto má byť generálnym alebo špeciálnym prokurátorom, toto rozhodnutie ÚS nič nezmení," povedal s tým, že by do funkcií navrhoval len skúsených prokurátorov a na to nepotrebuje zmenu zákona. "Traumou slovenskej spoločnosti je, že na všetko musíme mať zákon, vyhlášku," doplnil Pellegrini.

Žilinka kritizuje spochybňovanie prokuratúry a zmeny bez odbornej diskusie

Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil v pléne Národnej rady (NR) SR na dôsledky spochybňovania inštitútu šéfa prokuratúry i na unáhlené zmeny zákonov a kompetencií jeho inštitúcie bez poctivej odbornej diskusie. Deklaroval, že "nikomu nekryje chrbát", nekoná politicky a že pri rozhodnutiach v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku konal v rámci kompetencií. Urobil tak pri predložení Správy o činnosti prokuratúry za rok 2020.

Kritizoval výroky politikov spochybňujúce generálneho prokurátora či jeho kompetencie a rozhodnutia, ako aj zasahovanie do kompetencií Generálnej prokuratúry (GP) SR. "To nie je o generálnom prokurátorovi. Neprežívam slastné chvíle, keď podpisujem rozhodnutia, že človek bol vo väzbe, aj keď nemal byť vo väzbe, a že boli porušené jeho práva. Mne to nespôsobuje radosť," skonštatoval v súvislosti s nedávnymi rozhodnutiami. Zdôraznil, že prokurátor nikdy nerozhoduje politicky a nebude tak robiť ani on.

Zopakoval, že nie je žiadny štatista, ktorý podpíše všetko, čo si niekto žiada. Kritizoval najmä diskusiu o zmene právomocí generálneho prokurátora len "pre dve rozhodnutia", ktoré sa niekomu nepáčia. Nakladanie s paragrafom 363 označil za otázku dodržiavania zákona aj elementárnej dôvery v objektívnosť a nestrannosť GP.

Podčiarkol, že tieto ustanovenia sú tu pre občanov, a tí musia cítiť prítomnosť inštitútu, ktorý je nad vecou a háji ich práva či napráva prípadné chyby. Zdôraznil potrebu rešpektovať, keď kompetentný orgán v rámci svojich zákonných možností rozhodne, že došlo k porušeniu. Unáhlenými zmenami zákona sa podľa neho poškodia práve občania.

V súvislosti so zriadenou odbornou komisiou pre obnovu dôvery v právny štát poznamenal, že z nej nemá žiadne výstupy hovoriace o navrhovaných zmenách. Podotkol, že GP pritom mala svojho zástupcu na rokovaní. Pýta sa, ako má toto všetko prispieť k zvýšeniu dôvery v právny štát. Otvorenosť prokuratúry podľa neho neznamená anarchiu ani možnosť vyhlasovania vyjadrení spochybňujúcich konanie prokuratúry.