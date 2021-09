Zadržanie Plačkovej zobudilo aj zabudnutú hviezdu Belousovovú! Drogy a politici? Začala by som u Sulíka

BRATISLAVA – Slovensko sa v pondelok zobudilo do mimoriadne zaujímavého rána. Slnko vystriedal dážď a polícia rozbehla obrovskú protidrogovú akciu. Medzi zadržanými sú aj známa influencerka Zuzana Plačková a jej manžel René Strausz. Podľa bývalej poslankyne parlamentu Anny Belousovovej by však mali policajti preveriť aj ďalších ľudí – na čele s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Policajti od skorého rána robia razie na viacerých miestach na Slovensku – dôvodom je drogová trestná činnosť. Jedna razia bola aj v byte Zuzany Plačkovej a jej manžela Reného Strausza v Ružinove, následne robili domovú prehliadku aj v ich dome v satelitnej obci pri Bratislave – v Miloslavove. Ako samotná Plačková uviedla, k celej situácii sa vyjadrí následne na jej profile na Instagrame.

Podľa bývalej poslankyne parlamentu za SNS by však vyšetrovatelia mali spraviť viac. Ako uviedla, Zuzana Plačková má byť rodinnou priateľkou predsedu SaS a ministra hospodárstva v jednej osobe Richarda Sulíka. „Plačková sa blízkymi vzťahmi so Sulíkom netajila, práve naopak. Pred voľbami sa dala počuť, že : "Riška Sulíka poznám osobne už dlho aj celú jeho rodinu." Pred parlamentnými voľbami Zuzana Plačková verejne podporovala SaS a jej predsedu Sulíka,“ konštatovala bývala poslankyňa NRSR Anna Belousovová.

Ako následne dodala, na základne dnešnej razie vyzerá zvláštne Plačkovej podpora strane SaS. Ako pripomenula, ide o stranu, ktorá sa usiluje o dekriminalizáciu mäkkých drog. Rovnako zvláštne majú vyzerať aj Plačkovej vyjadrenia o blízkych vzťahoch s predsedom SaS a jeho rodinou.

Plačkovej podpora

To, že sa rodina Richarda Sulíka pozná so Zuzanou Plačkovou, potvrdila v minulosti aj samotná strana. "Zuzana Plačková sa pozná so staršími deťmi Richarda Sulíka, majú priateľské vzťahy, preto sama navrhla takúto formu podpory. Aj jej, ako občianke Slovenskej republiky záleží na tom, aby vo februárových voľbách vyhral zdravý rozum," napísali pred parlamentnými voľbami v stanovisku pre Topky.sk. SaS ocenila podporu Plačkovej, pretože, podľa ich názoru svojim fanúšikom vysvetlí, že Slovensku pomôžu len riešenia a zdravý rozum.

„Nejako podozrivo často hovoria o zdravom rozume tí, ktorí sa podieľajú na jeho degradácii a otupovaní predajom, alebo podporou užívania drog …Byť vyšetrovateľom, preverila by som aj kontakty Plačkovej smerom k predsedovi liberálov Riškovi Sulíkovi a jeho rodinným príslušníkom,“ uzavrela Belousovová.

