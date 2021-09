Sudca, ktorý rozhodoval o Kočnerovi a Zsuzsovej: Oslobodzujúci rozsudok Sabovej senátu bol polosurový výrobok!

Predseda senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o odvolaní v prípade Mariana Kočnera, Aleny Zsuzsovej a Tomáša Szabóa, vidí nedostatky v rozhodnutí senátu Špecializovaného trestného súdu pod vedením Ruženy Sabovej. Kočnera a Zsuzsovú Špecializovaný trestný súd v septembri 2020 oslobodil spod obžaloby, no odvolací senát poukázal na chyby a nelogické závery, ktorých sa senát Ruženy Sabovej dopustil.

Vyhotovenie písomného rozsudku trvalo Petrovi Paludovi približne mesiac a rozhodnutie sudcov Sabovej, Stieranku a Matela zhodnotil ako "polosurový výrobok". Povedal to v rozhovore pre portál Aktuality.sk.

"Prvostupňový súd si nebol istý, a preto sa radšej rozhodol pre túto možnosť, ako by mal odsúdiť nevinných ľudí. Urobil tak napriek tomu, že mu v rozsudku vytýkame, že nevykonal všetky dôkazy. Keby išiel chronologicky, dôkaz po dôkaze, vykonal aj nevykonané dôkazy, zrejme by nedospel k oslobodzujúcemu rozsudku pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú," povedal Paluda s tým, že je to však ťažké hodnotiť, keďže nevie, čo sa udialo medzi skončením dokazovania a vyhlásením rozsudku.

Senátu Ruženy Sabovej totiž trvalo celý mesiac, kým sa zhodli na rozsudku. V médiách sa objavila aj informácia, že medzi Sabovou a ďalšími dvoma sudčami, panujú nehody. Aj podľa Paludu to bolo neštandardné.

"Áno, bolo to neštandardné, bežne sa to nedeje. Čosi sa udialo, ale neskúmal som to. Išiel som vecne po tom, čo som mal v ruke. Nepýtal som sa na pocity ani poryvy predsedníčky senátu alebo členov senátu. Bral som to, čo som mal k dispozícii – spis, zápisnicu z pojednávania a z toho som vychádzal. Treba si uvedomiť, že rozhodovanie je právom súdu. Ak mal senát doktorky Sabovej pocit, že vykonal všetko a dôkazy neviedli k odsúdeniu, podľa toho aj rozhodol," povedal Paluda.

NS SR 15. júna zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Vec vrátil späť na ŠTS tomu istému senátu. Obžalovaného Tomáša Szabóa uznal za vinného, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody.

Predseda senátu NS SR Peter Paluda vtedy uviedol, že ŠTS rozhodol o oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej predčasne, keď sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie a nevykonal všetky dôkazy. Dodal, že niektoré dôkazy, ktoré ŠTS vykonal, hodnotil izolovane a v rozpore s elementárnou logikou. Upriamil pozornosť aj na to, že súd hodnotil tiež dôkazy, ktoré nevykonal.