VIDEO Rokovanie brannobezpečnostného výboru skončilo: Podľa Krúpu sa až teraz ukáže, kto to myslí vážne!

VIDEO Poslanci po rokovaní brannobezpečnostného výboru:

Aktualizované 18:30

"Bude potrebné v čo najkratšom čase nutné predložiť novelu zákona o štátnej službe a tiež novelu v prípade zákona o policajnom zbore," skonštatoval šéf výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) s tým, že je to v záujme lepšie odvolávania vedúcich osôb v štátnych inštitúciách. Ten ešte povedal, že samotného ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) čaká v nasledujúcom období niekoľko návštev výboru.

Aktualizované 18:28

"Tajná služba je niečo, čo môže sledovať aj mňa, neviem..." reagoval prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera na otázku, či je v poriadku ak by bol špeciálny prokurátor Lipšic sledovaný.

Aktualizované 18:18

Daniel Lipšic po rokovaní výboru sa bližšie nevyjadril k hypotéze, že by bol sledovaný SIS-kou. Priblížil, že poslancom na výbore len zodpovedal na otázky. Rokovanie výboru medzitým skončilo a poslanci sa zhromaždili na brífingu.

Aktualizované 17:50

Poslanec Juraj Šeliga považuje za šialené, aby bol sledovaný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Aktualizované 17:21

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa vyjadril k aktuálnej situácii okolo "očisty v štáte". Verí, že nikto, a to dokonca ani žiadny koaličný partner, nebude tejto "očiste" brániť.

Aktualizované 17:05

Poslanec Peter Pčolinský predstúpil po rokovaní pred novinárov a prezradil, že debata na výbore je v tomto momente skôr všeobecná. Zaoberajú sa aj únikmi informácií a inými vecami. Podľa našich informácií od poslanca Pčolinského sa na výbore stále vedie "vysoko odborná debata v teoretickej rovine". Podľa Pčolinského to ale vraj nikam nevedie, lenže viacero poslancov je zvedavých. Výsledkom má vraj byť aj uspokojenie ich zvedavosti, no vraj nie reálne riešenie. Po tomto skonštatovaní sa Pčolinský rozhodol, že z parlamentu odchádza domov. "Nie som veľmi filozofický typ, ktorý by tri hodiny rozjímal o tej istej veci," povedal Pčolinský a odišiel.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Krúpa ešte v pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie výboru k dianiu v polícii. Výbor sa koná aj dnes, pričom na tom dnešnom sa rozhodlo tiež o tom, že jeho konanie a priebeh bude neverejný.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Vzhľadom na posledné zatýkania, na situáciu spojenú so spochybňovaním vyšetrovaní či so zverejňovaním spisov z polície a prokuratúry, som sa rozhodol, že je najvyšší čas zvolať mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného výboru. Je potrebné objasniť situáciu v Policajnom zbore, najmä vo svetle vzájomných obviňovaní, zatýkaní a pokusov o zastrašovanie vyšetrovateľov," zdôvodnil ešte začiatkom týždňa Krúpa.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prišlo viacero ľudí, vrátane Daniela Lipšica

Na rokovaní sa nachádza aj poslanec za OĽaNO Marek Šefčík. Ten v statuse popisuje, kto sa na výbore nachádza. "Je tu prvý námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor a ďalší hostia. Je tu okrem členov výboru aj niekoľko ďalších poslancov. Je to právnická debata, ale aj ja ako laik vnímam z diskusie, že zástupca GP a samotný ŠP majú rôzny pohľad napríklad na toľko pretriasané využitie paragrafu 363. Asi by som nemal zachádzať do konkrétností, keďže ide o neverejné zasadnutie... zrejme kompetentní budú hovoriť stanoviská novinárom po výbore," píše.

Oznámenie o zvolaní výboru prišlo po pondelkovej informácií, že ÚIS mal zadržať niekoľko vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z kauzy Očistec. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) to vníma ako účelovú akciu. Neprekvapuje ho, že prípad dozoruje bratislavská krajská prokuratúra, "ktorá účelovo obvinila aj policajného prezidenta" Petra Kovaříka. Dodal, že každým dňom rastie jeho presvedčenie o špinavých hrách v pozadí. ÚIS vyšetruje údajné manipulovanie svedeckých výpovedí.