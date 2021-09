Smer-SD plánuje štyri mimoriadne schôdze: Prvá bude k cenám energií

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR o cenách energií, má už vyzbierané potrebné podpisy. Plánuje spolu iniciovať štyri schôdze, okrem energií aj o zdražovaní niektorých potravinárskych výrobkov, konsolidácii verejných financií a o očkovaní detí. Oznámil to v utorok predseda strany Robert Fico.

Priblížil, že poslanci Smeru-SD sa pokúšali o zaradenie bodov týkajúcich sa cien energií, potravín aj verejných financií na aktuálnu schôdzu parlamentu, ich návrhy však neprešli. Vládna koalícia podľa neho nemá záujem o tieto témy. Skonštatoval, že ministri predkladajú na rokovanie "hlúposti" a "nezmyselné" veci. "Sú mimo pulzu dňa," tvrdí Fico.

Poslanci chcú, aby sa parlament na mimoriadnej schôdzi zaoberal otázkou výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla v budúcom roku a otázkou rizík pre štátny rozpočet po sprevádzkovaní plynovodu Nord Stream 2. Fico považuje za správne od vlády očakávať, aby predložila kroky, ktoré urobí na elimináciu cenového skoku v roku 2022. O podobnú schôdzu sa už Smer-SD pokúšal, jej program však plénum neschválilo.

V prípade mimoriadnej schôdze k očkovaniu detí sa podľa Fica dohodli s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom, ktorý má tento návrh predložiť. Šéf Smeru-SD tvrdí, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ide v tomto prípade proti odporúčaniam Európskej liekovej agentúry. Ostatné mimoriadne schôdze budú predkladať poslanci Smeru-SD.

Poslanci v stredu o 11.00 h hlasovať nebudú

Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú v stredu (22. 9.) hlasovať v tradičnom termíne o 11.00 h. Dôvodom je pohreb bývalého poslanca za Smer-SD Ivana Vargu, ktorého sa chcú viacerí poslanci zúčastniť. Návrh predniesol poslanec Robert Fico (Smer-SD), plénum to odsúhlasilo. Poslanci by teda mali v stredu hlasovať len o 17.00 h.

Varga bol zakladajúci člen Smeru-SD a dlhoročný poslanec parlamentu. Zomrel v utorok 14. septembra. Poslanci si ho minulý týždeň v úvode 40. schôdze uctili minútou ticha.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V školách by sa žiakom mohla poskytovať zdravotná starostlivosť

Školy a školské zariadenia by mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. Predpokladá to novela školského zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

"Škola a školské zariadenie môže vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnávaním zdravotníckeho pracovníka spĺňajúceho podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu," píše sa v návrhu zákona. Predkladatelia chcú ustanoviť možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Z návrhu vyplýva, že na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka alebo zástupcu zariadenia. Má sa tak predísť tomu, aby k poskytovaniu starostlivosti dochádzalo bez vedomia zákonného zástupcu žiaka či zariadenia. Návrh tiež hovorí, že povinnosťou zdravotníckeho pracovníka bude viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú dieťaťu alebo žiakovi poskytol. Účinnosť novely navrhujú predkladatelia od 15. novembra tohto roka.